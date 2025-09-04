Що відомо про підпільне виробництво сигарет?

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру шести учасникам організованої групи, яка займалася підпільним виробництвом і продажем тютюнових виробів, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу БЕБ.

За даними слідства, організатором схеми був 37-річний підприємець з Вінницької області. Він залучив до роботи місцевих жителів, закупив обладнання, комплектуючі та сировину, достатні для випуску продукції в промислових масштабах.

Підпільне виробництво сигарет у Вінницькій області / фото пресслужба БЕБ

Виготовлення тютюнових виробів велося за місцями проживання учасників групи, а збут здійснювався через магазини та поштове доставлення по всій країні. Для координації дій фігуранти користувалися закритим чатом у месенджері.

Примітно! Фігурантам повідомлено про підозру у незаконному виготовленні тютюнових виробів, їх зберігання з метою збуту та збут, вчинені організованою групою.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили понад 50 тисяч сигарет з фільтром, близько 15 тисяч пачок тютюнових виробів без акцизних марок, а також сім верстатів для їх виробництва. Крім того, було вилучено сотні мішків і коробок тютюну, сотні тисяч гільз, порожніх пачок і пакувальних матеріалів.

Що відомо про економічні злочини в Україні?