Сигарет з ароматизатором більше не буде Відомо, що закон щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну дав час на реалізацію залишків тютюнових та нікотинових виробів, введених в обіг до набрання чинності відповідних положень не довше ніж 12 місяців з дня набрання чинності закону. Читайте такожКабмін схвалив законопроєкт про "національний кешбек" Станом на 11 липня цей термін закінчився. Відтак від сьогодні заборона набуває сили остаточно. Сигаретні пачки мають бути з комбінованим медичним попередженням Тобтона 65% площі сигаретної пачки має бути розміщено зображення хвороб, спричинених курінням, і текст, який застерігає про шкоду та наслідки куріння. Заборонена низка добавок (наприклад, вітаміни) до тютюнових виробів та е-сигарет, які могли вводити споживачів в оману, Введені вимоги до складу рідин для е-сигарет, Також, встановлено вимоги щодо звітності виробників та дистриб’юторів тютюнових виробів та е-сигарет. Таким чином для курців у продажі залишаться лише сигарети з класичними тютюновими ароматами. Крім того, одноразові та багаторазові електронні сигарети, поди й рідини до них із вмістом нікотину більше за 20 міліграмів на міліметр зникнуть з продажу.Відтак купити можна буде рідини, що містять менш як 2% нікотину. Важливо! Норма законодавства не поширюється на стіки для систем нагрівання тютюну. Крім того, це не стосується сигарил та тютюну для кальянів, окрім тих видів, які можуть використовуватися і для самокруток, і кальянів. Що забороняється для купівлі / Інфографіка Центру громадського представництва "Життя"