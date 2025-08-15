Як організували незаконний бізнес?
За даними слідства, для своєї діяльності чоловіки зареєстрували юридичну особу та організувати роботу низки магазинів у Львові, повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ), інформує 24 Канал.
У межах розслідування справи співробітники БЕБ провели 11 обшуків у складських приміщеннях, торгових точках та за адресами проживання фігурантів.
Семеро львів'ян організували нелегальний бізнес / Фото БЕБ
Що вилучили під час обшуків?
Зазначають, що в ході обшуків детективи вилучили близько 100 тисяч ємностей з нікотином, гліцерином, ароматизаторами, рідини для POD-системи окремо та в комплектах.
Крім того, вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, документацію та готівку – понад 1 мільйон гривень.
"Орієнтовна вартість вилученого становить понад 36 мільйонів гривень", – зазначається у БЕБ.
Детективи вилучили товар / Фото БЕБ
Що загрожує зловмисникам?
Учасникам організованої злочинної групи повідомили про підозру у незаконному виготовленні, зберіганні та продажу підакцизних товарів. Наразі у БЕБ вирішують питання про обрання запобіжних заходів фігурантам.