Як організували незаконний бізнес?

За даними слідства, для своєї діяльності чоловіки зареєстрували юридичну особу та організувати роботу низки магазинів у Львові, повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ), інформує 24 Канал.

Дивіться також В Україні виявили нову схему незаконного експорту сої

У межах розслідування справи співробітники БЕБ провели 11 обшуків у складських приміщеннях, торгових точках та за адресами проживання фігурантів.

Семеро львів'ян організували нелегальний бізнес / Фото БЕБ

Що вилучили під час обшуків?

Зазначають, що в ході обшуків детективи вилучили близько 100 тисяч ємностей з нікотином, гліцерином, ароматизаторами, рідини для POD-системи окремо та в комплектах.

Крім того, вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, документацію та готівку – понад 1 мільйон гривень.

"Орієнтовна вартість вилученого становить понад 36 мільйонів гривень", – зазначається у БЕБ.

Детективи вилучили товар / Фото БЕБ

Що загрожує зловмисникам?

Учасникам організованої злочинної групи повідомили про підозру у незаконному виготовленні, зберіганні та продажу підакцизних товарів. Наразі у БЕБ вирішують питання про обрання запобіжних заходів фігурантам.