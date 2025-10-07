БЕБ викрило банду контрабандистів?
До складу групи входило 11 людей, серед них – п'ятеро працівників "Укрзалізниці" та кілька представників приватного бізнесу, повідомили в БЕБ, інформує 24 Канал.
За даними слідства, учасники схеми закуповували коштовності в ОАЕ, Гонконзі та інших країнах, після чого завозили їх до Польщі. Далі контрабанду передавали провідникам пасажирського поїзда міжнародного сполучення Варшава – Київ, які ховали її у конструктивних порожнинах вагонів.
Коштовності перевозили "Укрзалізницею" / Фото БЕБ
Як збували товар?
У столиці товари реалізовували через власний магазин, приймаючи оплату готівкою, безготівкою та криптовалютою.
Під час обшуків у потязі, приміщеннях магазину та будинках фігурантів правоохоронці вилучили контрабандні вироби відомих брендів і 800 тисяч доларів готівки.
Загальна вартість знайдених ювелірних виробів та годинників перевищує 10 мільйонів доларів,
– ідеться у повідомленні правоохоронців.
У причетних до схеми провели обшуки / Фото БЕБ
Яка відповідальність чекає контрабандистів?
Усім 11 фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 201-3 Кримінального кодексу України — переміщення товарів через митний кордон у великому розмірі організованою групою. Злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 11 років із конфіскацією майна.
За рішенням суду накладено арешт на активи підозрюваних, зокрема автомобілі та яхту, придбані за кошти, отримані від незаконної діяльності.
Яка ситуація з контрабандою в Україні?
Нещодавно на пункті пропуску "Шегині-Медика" митники виявили контрабандні iPhone вартістю 1,5 мільйона гривень у мікроавтобусі з Польщі. В автомобілі знайшли 18 смартфонів, з яких 15 були останньої моделі iPhone 17 Pro Max та iPhone Air.
Також нові Phone намагались завезти в Україну через пункт пропуску "Ужгород". Митники виявили у багажниках мікроавтобуса Mercedes і легкового автомобіля Subaru 29 iPhone 17 Pro Max. Жителі Закарпаття запевняли, що везли їх для особистого користування.