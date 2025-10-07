БЭБ разоблачило банду контрабандистов?

В состав группы входило 11 человек, среди них – пятеро работников "Укрзализныци" и несколько представителей частного бизнеса, сообщили в БЭБ, информирует 24 Канал.

По данным следствия, участники схемы закупали драгоценности в ОАЭ, Гонконге и других странах, после чего завозили их в Польшу. Далее контрабанду передавали проводникам пассажирского поезда международного сообщения Варшава – Киев, которые прятали ее в конструктивных полостях вагонов.

Драгоценности перевозили "Укрзализныцей" / Фото БЭБ

Как сбывали товар?

В столице товары реализовывали через собственный магазин, принимая оплату наличными, безналичными и криптовалютой.

Во время обысков в поезде, помещениях магазина и домах фигурантов правоохранители изъяли контрабандные изделия известных брендов и 800 тысяч долларов наличных.

Общая стоимость найденных ювелирных изделий и часов превышает 10 миллионов долларов,

– говорится в сообщении правоохранителей.

У причастных к схеме провели обыски / Фото БЭБ

Какая ответственность ждет контрабандистов?

Всем 11 фигурантам сообщено о подозрении по части 3 статьи 201-3 Уголовного кодекса Украины - перемещение товаров через таможенную границу в крупном размере организованной группой. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 7 до 11 лет с конфискацией имущества.

По решению суда наложен арест на активы подозреваемых, в частности автомобили и яхту, приобретенные за средства, полученные от незаконной деятельности.

Какова ситуация с контрабандой в Украине?