Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Смотрите также Мешки с секретом: полиция сорвала попытку контрабанды драгоценных металлов на 11 миллионов

Какую контрабанду обнаружили украинские таможенники?

Вечером в пятницу, 19 сентября, на Закарпатье пытались незаконно завезти партию новых телефонов Apple. Пограничники Чопского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку перевозки контрабанды. Гаджеты перевозили в двух транспортных средствах на пункте пропуска "Ужгород".

Пограничники остановили микроавтобус Mercedes и легковой автомобиль Subaru на украинской регистрации. В багажниках находились 29 штук iPhone 17 Pro Max. Жители Закарпатья их завозили якобы для собственного пользования.

На границе с Украиной обнаружили контрабанду iPhone / Фото Западного регионального управления Госпогранслужбы

На том же направлении обнаружили 20 iPhone 17, которые не были заявлены к таможенному контролю. Товары были упакованы и располагались среди личных вещей пассажиров. Гаджеты перевозил украинец из Австрии. Он выбрал полосу движения "зеленый коридор", которой движутся авто без вещей, обязательных для декларирования и налогообложения таможенными платежами.

Однако выяснилось, что стоимость обнаруженных товаров была выше разрешенной нормы. На водителя составили протокол о нарушении таможенных правил, а телефоны изъяли.

20 сентября на пункте пропуска "Шегини – Медика" на границе с Польшей обнаружили контрабанду на 6 миллионов гривен. Микроавтобусом незаконно пытались ввезти в Украину 148 iPhone под видом "личных вещей". 41-летний мужчина со Львовщины и 43-летний житель Буковины не указали гаджеты в декларациях. Их обнаружили во время сканирования авто. Некоторые телефоны были скрыты в специально оборудованном "тайнике".

Крупная партия телефонов была изъята в "Шегинях" / Фото Госпогранслужбы

iPhone 17 скоро будут продавать в Украине