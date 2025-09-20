Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Какую контрабанду обнаружили украинские таможенники?
Вечером в пятницу, 19 сентября, на Закарпатье пытались незаконно завезти партию новых телефонов Apple. Пограничники Чопского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку перевозки контрабанды. Гаджеты перевозили в двух транспортных средствах на пункте пропуска "Ужгород".
Пограничники остановили микроавтобус Mercedes и легковой автомобиль Subaru на украинской регистрации. В багажниках находились 29 штук iPhone 17 Pro Max. Жители Закарпатья их завозили якобы для собственного пользования.
На границе с Украиной обнаружили контрабанду iPhone / Фото Западного регионального управления Госпогранслужбы
На том же направлении обнаружили 20 iPhone 17, которые не были заявлены к таможенному контролю. Товары были упакованы и располагались среди личных вещей пассажиров. Гаджеты перевозил украинец из Австрии. Он выбрал полосу движения "зеленый коридор", которой движутся авто без вещей, обязательных для декларирования и налогообложения таможенными платежами.
Однако выяснилось, что стоимость обнаруженных товаров была выше разрешенной нормы. На водителя составили протокол о нарушении таможенных правил, а телефоны изъяли.
20 сентября на пункте пропуска "Шегини – Медика" на границе с Польшей обнаружили контрабанду на 6 миллионов гривен. Микроавтобусом незаконно пытались ввезти в Украину 148 iPhone под видом "личных вещей". 41-летний мужчина со Львовщины и 43-летний житель Буковины не указали гаджеты в декларациях. Их обнаружили во время сканирования авто. Некоторые телефоны были скрыты в специально оборудованном "тайнике".
Крупная партия телефонов была изъята в "Шегинях" / Фото Госпогранслужбы
iPhone 17 скоро будут продавать в Украине
9 сентября Apple презентовала 17 серию iPhone. Официальные партнеры Apple в Украине уже открыли предварительные заказы, продавать телефоны в магазинах начнут 26 сентября. Цены на эту модель стартуют от 49 799 гривен за iPhone 17 256 ГБ до 112 999 гривен за iPhone 17 Pro Max 2 ТБ.
Не успели Apple выпустить телефоны, как на OLX появилось шуточное объявление о продаже iPhone 17 Pro Max за 150 000 гривен. Предположительно, пользователь таким образом хотел просто привлечь к себе внимание и не имел целью мошенничества.
Сеть COMFY сообщила, что большинство предзаказов есть на модели Pro и Pro Max. Такой спрос может вызвать дефицит этих гаджетов в первые 4-6 недель после начала продаж.