Как организовали незаконный бизнес?

По данным следствия, для своей деятельности мужчины зарегистрировали юридическое лицо и организовать работу ряда магазинов во Львове, сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ), информирует 24 Канал.

В рамках расследования дела сотрудники БЭБ провели 11 обысков в складских помещениях, торговых точках и по адресам проживания фигурантов.

Семеро львовян организовали нелегальный бизнес / Фото БЭБ

Что изъяли во время обысков?

Отмечают, что в ходе обысков детективы изъяли около 100 тысяч емкостей с никотином, глицерином, ароматизаторами, жидкости для POD-системы отдельно и в комплектах.

Кроме того, изъято компьютерную технику, мобильные телефоны, документацию и наличные – более 1 миллиона гривен.

"Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 36 миллионов гривен", – отмечается в БЭБ.

Детективы изъяли товар / Фото БЭБ

Что грозит злоумышленникам?

Участникам организованной преступной группы сообщили о подозрении в незаконном изготовлении, хранении и продаже подакцизных товаров. Сейчас в БЭБ решают вопрос об избрании меры пресечения фигурантам.