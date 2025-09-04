Что известно о подпольном производстве сигарет?
Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении шести участникам организованной группы, которая занималась подпольным производством и продажей табачных изделий, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу БЭБ.
По данным следствия, организатором схемы был 37-летний предприниматель из Винницкой области. Он привлек к работе местных жителей, закупил оборудование, комплектующие и сырье, достаточные для выпуска продукции в промышленных масштабах.
Подпольное производство сигарет в Винницкой области / фото пресс-служба БЭБ
Изготовление табачных изделий велось по местам проживания участников группы, а сбыт осуществлялся через магазины и почтовую доставку по всей стране. Для координации действий фигуранты пользовались закрытым чатом в мессенджере.
Примечательно! Фигурантам сообщено о подозрении в незаконном изготовлении табачных изделий, их хранение с целью сбыта и сбыт, совершенные организованной группой.
Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 50 тысяч сигарет с фильтром, около 15 тысяч пачек табачных изделий без акцизных марок, а также семь станков для их производства. Кроме того, было изъято сотни мешков и коробок табака, сотни тысяч гильз, пустых пачек и упаковочных материалов.
Что известно об экономических преступлениях в Украине?
Ранее, по результатам расследования Бюро экономической безопасности, был аннулирован девятимиллионный тендер на восстановление жилья для внутренне перемещенных лиц. В БЭБ определили признаки предвзятого отношения в условиях для претендентов и потенциальное нерациональное расходование средств.
Во Львове также было раскрыто подпольную схему по реализации электронных сигарет, организованную группой из семи человек, где продукция не имела акцизных марок. Во время следственных действий был конфискован товар на сумму более 36 миллионов гривен, в частности жидкости для POD-устройств, оборудования и наличные средства.