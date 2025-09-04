Что известно о подпольном производстве сигарет?

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении шести участникам организованной группы, которая занималась подпольным производством и продажей табачных изделий, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу БЭБ.

По данным следствия, организатором схемы был 37-летний предприниматель из Винницкой области. Он привлек к работе местных жителей, закупил оборудование, комплектующие и сырье, достаточные для выпуска продукции в промышленных масштабах.

Подпольное производство сигарет в Винницкой области / фото пресс-служба БЭБ

Изготовление табачных изделий велось по местам проживания участников группы, а сбыт осуществлялся через магазины и почтовую доставку по всей стране. Для координации действий фигуранты пользовались закрытым чатом в мессенджере.

Примечательно! Фигурантам сообщено о подозрении в незаконном изготовлении табачных изделий, их хранение с целью сбыта и сбыт, совершенные организованной группой.

Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли более 50 тысяч сигарет с фильтром, около 15 тысяч пачек табачных изделий без акцизных марок, а также семь станков для их производства. Кроме того, было изъято сотни мешков и коробок табака, сотни тысяч гильз, пустых пачек и упаковочных материалов.

