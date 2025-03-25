Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Бюро економічної безпеки України. За даними слідства, організаторами незаконного бізнесу є функціонери УПЦ.

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Церковний бізнес на фальсифікаті

Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 20 тисяч літрів фальсифікованого вина, обладнання для його розливу та чорнові записи.

Група осіб налагодила масове виготовлення виноградного вина без належних дозволів на території Київської та Рівненської областей. Для цього вони закупили необхідне обладнання, сировину та матеріали.

Виготовлений алкоголь розповсюджували оптовими та роздрібними партіями без акцизних марок, що становило загрозу для здоров’я споживачів.

Детективи БЕБ провели 13 санкціонованих обшуків у місцях виробництва, у транспортних засобах та за місцем проживання фігурантів.

В результаті вилучено:

20 тисяч літрів фальсифікованого алкоголю.

Обладнання для виробництва та розливу.

Фінансову документацію та чорнові записи.

Комп’ютерну техніку та флеш-носії.

Алкогольний бізнес на Київщині / Фото: БЕБ України

Орієнтовна вартість вилученої продукції становить 1,8 мільйонів гривень.

Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності. Правоохоронці перевіряють можливу схему збуту алкоголю та його покупців.