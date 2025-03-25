Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины. По данным следствия, организаторами незаконного бизнеса являются функционеры УПЦ.
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Церковный бизнес на фальсификате
Во время обысков правоохранители изъяли почти 20 тысяч литров фальсифицированного вина, оборудование для его разлива и черновые записи.
Группа лиц наладила массовое изготовление виноградного вина без надлежащих разрешений на территории Киевской и Ровенской областей. Для этого они закупили необходимое оборудование, сырье и материалы.
Изготовленный алкоголь распространяли оптовыми и розничными партиями без акцизных марок, что представляло угрозу для здоровья потребителей.
Детективы БЭБ провели 13 санкционированных обысков в местах производства, в транспортных средствах и по месту жительства фигурантов.
В результате изъято:
- 20 тысяч литров фальсифицированного алкоголя.
- Оборудование для производства и разлива.
- Финансовую документацию и черновые записи.
- Компьютерную технику и флеш-носители.
Алкогольный бизнес на Киевщине / Фото: БЭБ Украины
Ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет 1,8 миллионов гривен.
Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Правоохранители проверяют возможную схему сбыта алкоголя и его покупателей.