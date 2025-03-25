Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины. По данным следствия, организаторами незаконного бизнеса являются функционеры УПЦ.

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Церковный бизнес на фальсификате

Во время обысков правоохранители изъяли почти 20 тысяч литров фальсифицированного вина, оборудование для его разлива и черновые записи.

Группа лиц наладила массовое изготовление виноградного вина без надлежащих разрешений на территории Киевской и Ровенской областей. Для этого они закупили необходимое оборудование, сырье и материалы.

Изготовленный алкоголь распространяли оптовыми и розничными партиями без акцизных марок, что представляло угрозу для здоровья потребителей.

Детективы БЭБ провели 13 санкционированных обысков в местах производства, в транспортных средствах и по месту жительства фигурантов.

В результате изъято:

20 тысяч литров фальсифицированного алкоголя.

Оборудование для производства и разлива.

Финансовую документацию и черновые записи.

Компьютерную технику и флеш-носители.

Алкогольный бизнес на Киевщине / Фото: БЭБ Украины

Ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет 1,8 миллионов гривен.

Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Правоохранители проверяют возможную схему сбыта алкоголя и его покупателей.