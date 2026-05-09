Как зарегистрировать ФЛП онлайн?
Стать физическим лицом-предпринимателем сегодня можно за считанные минуты, в частности онлайн через государственные сервисы. Однако как правильно выбрать для себя группу налогообложения и не запутаться в основных нюансах – объясняет 24 Канал.
Для регистрации ФЛП можно обратиться в ЦНАП или же или оформить все онлайн самостоятельно. Сервис в Дии доступен для совершеннолетних граждан Украины, которые имеют полную гражданскую правоспособность и дееспособность, а также присвоенный РНОКПП.
- Авторизуйтесь в кабинете гражданина. В перечне услуг выберите пункт "Создание бизнеса", затем "Автоматическая регистрация ФЛП" и "Подать заявление".
Заполните онлайн-форму на получение услуги:
– предоставьте адрес регистрации и укажите гражданство;
– выберите виды экономической деятельности и тип налогообложения;
– уточните свои контактные данные.
- Заверьте заявление электронной подписью физического лица.
Как выбрать правильную группу ФЛП для себя?
Регистрация через Дию довольно проста и абсолютно бесплатная, однако многие допускают ошибки именно на этапе выбора группы налогообложения. Поэтому будущие предприниматели часто обращаются за консультацией к бухгалтерам и юристам.
Однако главных критериев всего несколько – наличие и количество наемных работников, лимит годового дохода и ваши клиенты.
I группа требует отсутствия наемных работников, подходит для розничной торговли и хозяйственной деятельности по предоставлению бытовых услуг:
- годовой доход – до 167 минимальных зарплат (1 444 049 гривен по состоянию на 2026 год);
единый налог – 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (332,80 гривны);
военный сбор – 10% минимальной зарплаты (864,70 гривны).
II группа также подходит для торговли и предоставления услуг, но клиентами могут быть не только граждане, а другие ФЛП и юридические лица.
- годовой доход – до 834 минимальных зарплат (7 211 598 гривен в 2026 году);
единый налог – 20% минимальной зарплаты (1 729,40 гривны);
военный сбор – 10% минимальной зарплаты (864,70 гривны).
III группа наиболее универсальная и позволяет работать с иностранными клиентами, такой ФЛП может нанимать неограниченное количество работников.
- годовой доход – до 1 167 минимальных зарплат (10 091 049 гривен по состоянию на 2026 год);
единый налог – 5% дохода (в случае работы без НДС) или 3% дохода (для плательщиков НДС);
военный сбор – 1% от фактически полученного дохода.
IV группа – это специальный режим для юридических или физических лиц, которые занимается сельским хозяйством, не могут предоставлять услуги и должны работать в рамках закона о фермерстве.
Полезно! Если вы до сих пор сомневаетесь в выборе, на портале Дия можно пройти тест, который поможет определиться с группой.
Что еще стоит знать о налогах?
Напомним, в рамках системы общеобязательного государственного социального страхования ФЛП регулярно платят ЕСВ, минимальный размер которого в 2026 году вырос – это 1 902,34 гривны в месяц (то есть 22% минимальной зарплаты).
Стоит отметить, что в течение одного месяца в год ФЛП I и II групп могут законно не платить единый налог и военный сбор. Налоговый консультант Михаил Смокович уточнил условия получения таких "налоговых каникул": отсутствие наемных работников, а также дохода (в течение указанного периода). К слову, после подачи специального заявления эксперт советует проконтролировать снятие начислений.