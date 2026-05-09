Как зарегистрировать ФЛП онлайн?

Стать физическим лицом-предпринимателем сегодня можно за считанные минуты, в частности онлайн через государственные сервисы. Однако как правильно выбрать для себя группу налогообложения и не запутаться в основных нюансах – объясняет 24 Канал.

Для регистрации ФЛП можно обратиться в ЦНАП или же или оформить все онлайн самостоятельно. Сервис в Дии доступен для совершеннолетних граждан Украины, которые имеют полную гражданскую правоспособность и дееспособность, а также присвоенный РНОКПП.

Авторизуйтесь в кабинете гражданина. В перечне услуг выберите пункт "Создание бизнеса", затем "Автоматическая регистрация ФЛП" и "Подать заявление". Заполните онлайн-форму на получение услуги: – предоставьте адрес регистрации и укажите гражданство;

– выберите виды экономической деятельности и тип налогообложения;

– уточните свои контактные данные. Заверьте заявление электронной подписью физического лица.

Как выбрать правильную группу ФЛП для себя?

Регистрация через Дию довольно проста и абсолютно бесплатная, однако многие допускают ошибки именно на этапе выбора группы налогообложения. Поэтому будущие предприниматели часто обращаются за консультацией к бухгалтерам и юристам.

Однако главных критериев всего несколько – наличие и количество наемных работников, лимит годового дохода и ваши клиенты.

I группа требует отсутствия наемных работников, подходит для розничной торговли и хозяйственной деятельности по предоставлению бытовых услуг:

годовой доход – до 167 минимальных зарплат (1 444 049 гривен по состоянию на 2026 год);

единый налог – 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (332,80 гривны);

военный сбор – 10% минимальной зарплаты (864,70 гривны).

II группа также подходит для торговли и предоставления услуг, но клиентами могут быть не только граждане, а другие ФЛП и юридические лица.

годовой доход – до 834 минимальных зарплат (7 211 598 гривен в 2026 году);

единый налог – 20% минимальной зарплаты (1 729,40 гривны);

военный сбор – 10% минимальной зарплаты (864,70 гривны).

III группа наиболее универсальная и позволяет работать с иностранными клиентами, такой ФЛП может нанимать неограниченное количество работников.

годовой доход – до 1 167 минимальных зарплат (10 091 049 гривен по состоянию на 2026 год);

единый налог – 5% дохода (в случае работы без НДС) или 3% дохода (для плательщиков НДС);

военный сбор – 1% от фактически полученного дохода.

IV группа – это специальный режим для юридических или физических лиц, которые занимается сельским хозяйством, не могут предоставлять услуги и должны работать в рамках закона о фермерстве.

Полезно! Если вы до сих пор сомневаетесь в выборе, на портале Дия можно пройти тест, который поможет определиться с группой.

Что еще стоит знать о налогах?

Напомним, в рамках системы общеобязательного государственного социального страхования ФЛП регулярно платят ЕСВ, минимальный размер которого в 2026 году вырос – это 1 902,34 гривны в месяц (то есть 22% минимальной зарплаты).

Стоит отметить, что в течение одного месяца в год ФЛП I и II групп могут законно не платить единый налог и военный сбор. Налоговый консультант Михаил Смокович уточнил условия получения таких "налоговых каникул": отсутствие наемных работников, а также дохода (в течение указанного периода). К слову, после подачи специального заявления эксперт советует проконтролировать снятие начислений.