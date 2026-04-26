Как пользоваться бизнес-картой ФЛП?
Однако налоговый консультант Михаил Смокович объясняет – после поступления средства на счете ФЛП становятся его собственными. Более того, учет расходов для предпринимателей на "упрощенке" не ведется.
Бухгалтер обратил внимание – против таких операций не возражает и налоговая служба, предоставляя для ФЛП соответствующие разъяснения.
Итак, использовать деньги можно после уплаты налогов.
Но если у ФЛП нет долга в Стане расчетов с бюджетом, то налоги уплачены. Единственный запрет – переводы средств на физических лиц, там действительно и налоги дополнительные, и отчеты,
– подчеркнул эксперт.
В чем причина предостережений? В основном речь идет о стремлении "перестраховаться". Часть бухгалтеров ориентируется на устаревшие практики или отдельные нетипичные ситуации, а не системную норму, считает Смокович.
Он также разобрал отдельные случаи:
Миф №1 – если оплата произведена на ФЛП, будет нужно подавать 4ДФ.
Объяснение: налоговая действительно дает такую рекомендацию, но этого нет в законодательстве, что ранее подтвердил Верховный суд.
Миф №2 – если покупать на зарубежных сайтах или алкоголь, налоговая может считать это импортом или продажей подакцизных товаров.
Объяснение: сам факт покупки не является основанием для таких выводов. Нарушение могут установить только в случае фактической продажи, а не приобретения товаров для собственных нужд.
Миф №3 – если оплатить карточкой ФЛП другому ФЛП I группы, это будет нарушением.
Объяснение: при расчете карточкой плательщиком выступает физическое лицо – владелец счета, а не предприниматель как субъект хозяйствования. Поэтому такая операция не считается взаимодействием между двумя ФЛП, и определить ее как предпринимательскую со стороны плательщика фактически невозможно.
Миф №4 – если оплатить товар бизнес-картой, а потом оформить возврат, эти средства зачислят в доход ФЛП.
Объяснение: возврат средств за товар не является предпринимательским доходом.
Удобно, когда личные расходы и средства на бизнес отделены, а по бизнес-счете нет личных транзакций... Это единственная позиция с которой могу согласиться. Если вам удобно так – почему же нет. Если удобно рассчитываться – также можно.
Что следует знать о переводе собственных средств на счет ФЛП?
А вот переводы на счет ФЛП от родственников (например, мужа или жены) могут вызвать вопросы при мониторинге. Поэтому во избежание проблем советуют оставлять четкие и однозначные формулировки в назначении платежа.
Кроме того, деньги должны иметь легальный источник происхождения, с которого уже уплачены обязательные налоги (зарплата, продажа имущества и т.д.), также не лишними будут подтверждающие документы.