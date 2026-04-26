Как пользоваться бизнес-картой ФЛП?

Однако налоговый консультант Михаил Смокович объясняет – после поступления средства на счете ФЛП становятся его собственными. Более того, учет расходов для предпринимателей на "упрощенке" не ведется.

Бухгалтер обратил внимание – против таких операций не возражает и налоговая служба, предоставляя для ФЛП соответствующие разъяснения.

Итак, использовать деньги можно после уплаты налогов.

Но если у ФЛП нет долга в Стане расчетов с бюджетом, то налоги уплачены. Единственный запрет – переводы средств на физических лиц, там действительно и налоги дополнительные, и отчеты,

– подчеркнул эксперт.

В чем причина предостережений? В основном речь идет о стремлении "перестраховаться". Часть бухгалтеров ориентируется на устаревшие практики или отдельные нетипичные ситуации, а не системную норму, считает Смокович.

Он также разобрал отдельные случаи:

Миф №1 – если оплата произведена на ФЛП, будет нужно подавать 4ДФ. Объяснение: налоговая действительно дает такую рекомендацию, но этого нет в законодательстве, что ранее подтвердил Верховный суд.

Миф №2 – если покупать на зарубежных сайтах или алкоголь, налоговая может считать это импортом или продажей подакцизных товаров. Объяснение: сам факт покупки не является основанием для таких выводов. Нарушение могут установить только в случае фактической продажи, а не приобретения товаров для собственных нужд.

Миф №3 – если оплатить карточкой ФЛП другому ФЛП I группы, это будет нарушением. Объяснение: при расчете карточкой плательщиком выступает физическое лицо – владелец счета, а не предприниматель как субъект хозяйствования. Поэтому такая операция не считается взаимодействием между двумя ФЛП, и определить ее как предпринимательскую со стороны плательщика фактически невозможно.

Миф №4 – если оплатить товар бизнес-картой, а потом оформить возврат, эти средства зачислят в доход ФЛП. Объяснение: возврат средств за товар не является предпринимательским доходом.

Михаил Смокович Бухгалтер, налоговый консультант Удобно, когда личные расходы и средства на бизнес отделены, а по бизнес-счете нет личных транзакций... Это единственная позиция с которой могу согласиться. Если вам удобно так – почему же нет. Если удобно рассчитываться – также можно.

Что следует знать о переводе собственных средств на счет ФЛП?

А вот переводы на счет ФЛП от родственников (например, мужа или жены) могут вызвать вопросы при мониторинге. Поэтому во избежание проблем советуют оставлять четкие и однозначные формулировки в назначении платежа.

Кроме того, деньги должны иметь легальный источник происхождения, с которого уже уплачены обязательные налоги (зарплата, продажа имущества и т.д.), также не лишними будут подтверждающие документы.