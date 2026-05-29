Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.

Що відомо про вибух у Києві?

Повітряну тривогу у Києві оголосили ще о 19:08. Тоді тривогу оголосили через загрозу балістики.

Уже о 19:53 Повітряні сили попередили про рух крилатих ракет у напрямку столиці, які раніше фіксували в інших регіонах.

Ракета на сході від міста Києва, курс – південний,

– писали військові.

Тоді ж монітори знову повідомили про загрозу балістики з Брянська. Зокрема, писали про ймовірний пуск ракет системи "Іскандер" або роботу ворожої ППО С-300/С-400.

У столиці вибух почули о 19:55, про що повідомили кореспонденти 24 Каналу.