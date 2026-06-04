На місці спалахнула пожежа. Про це поінформував Ігор Терехов.

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Що відомо про атаку на Харків?

Мер міста о 9:16 повідомив про влучання "Шахеда" в Немишлянському районі. Бойова частина безпілотника, на щастя, не здетонувала.

Наразі, уточнив Терехов, інформація про постраждалих не надходила.

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Пізніше в Харківській ОВА додали, що ворожі удари БпЛА фіксували у Слобідському районі. Там безпілотник поцілив у дах багатоквартирного будинку.

Рятувальники ліквідували вогонь. Наразі на місці працюють вибухотехніки та профільні служби.

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Зазначимо, що приблизно о 9:25 вибухи чули й на Київщині. На українські міста летять ворожі дрони.

Де ще фіксували наслідки обстрілів останнім часом?

У Дніпропетровській області 3 червня кількість російських атак сягнула близько 50. Внаслідок обстрілів поранено 12 людей. У Дніпровському районі постраждали 8 осіб, більшість із них госпіталізована, троє – у важкому стані.

Після вибухів у Дніпрі спостерігалося задимлення, а поліція обмежувала рух на окремих ділянках доріг і рекомендувала альтернативні маршрути виїзду з міста.

В Одеській області удар дронів пошкодив об'єкт критичної інфраструктури, склад і обладнання, після чого виникла пожежа, яку швидко ліквідували.

На Київщині внаслідок атаки БпЛА зайнялася пожежа на промисловому підприємстві в районі Борисполя. Рятувальники продовжували її гасіння. Також повідомляється про поранення працівника підприємства, якому надали медичну допомогу.