Про це 24 Каналу розповів начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж" Микола Гриценко, зауваживши, що свого часу ворог був максимально зосереджений на Покровському напрямку та поблизу Куп'янська. І багато хто не очікував, що ворог активізується ще й на Запорізькому напрямку.

Що відомо про ситуацію біля Гуляйполя?

Як наголосив Гриценко, ворог знову застосовував тактику просочування. Так вони проходили через підготовлені лінії оборони. В певний момент ситуація стала дійсно складною, адже окупанти накопичилися вже в тилу.

Ворог застосовує цю тактику по всій лінії фронті. І вже максимально всі підрозділи готові до цієї тактики та знають, як в такому випадку зупиняти ворога,

– розповів військовий.

Упродовж повномасштабного вторгнення ворог постійно намагається зосередити свій "ударний кулак" на одному з напрямків. Якщо не вдається протиснутися, то вони перекидають його на інші ділянки фронту.

Зараз біля Гуляйполя достатньо підрозділів БпЛА, які працюють по ворогу та не дають йому просуватися на цій ділянці фронту.

Бої біля Гуляйполя: дивіться на карту бойових дій

Яка ситуація біля Гуляйполя: коротко