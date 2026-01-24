Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире 24 Канала рассказал, в каком районе города они еще прячутся. Он объяснил, почему подбросить подкрепление им почти нереально и что это означает для Купянска в ближайшее время.

Где в Купянске остались россияне и почему им почти не могут помочь?

Трегубов объяснил, что в городе уже не идет речь о полноценных группах оккупантов на разных участках. По его словам, основная масса россиян сосредоточена в одном квартале многоэтажек ближе к середине Купянска, и в целом их там осталось около полусотни.

Основная группа сидит в одном конкретном квартале, в квартале многоэтажек, там находятся где-то до 70% тех россиян, находящихся в Купянске в целом,

– отметил Трегубов.

Он добавил, что этот район фактически держат за счет снабжения с воздуха, преимущественно беспилотниками, поэтому сейчас речь идет скорее о зачистке отдельного участка, а не о боях за весь город. Также, по его словам, попытки подбросить туда подкрепление почти не имеют шансов, потому что между оккупантами и основными силами России остается расстояние с селами под контролем Украины и серой зоной.

Когда Купянск может быть полностью освобожден?

Трегубов объяснил, что ситуация в городе приближается к финальной стадии не из-за резких прорывов, а из-за постепенного "истощения" российского центра. По его словам, оккупанты, которые остались в Купянске, не имеют стабильной связи с основными силами и держатся в одном районе, поэтому ресурс для сопротивления у них быстро уменьшается.

Недобитые остатки, которые они оставили в городе, они просто заканчиваются,

– отметил представитель Группировки.

Он добавил, что из-за расстояния и контролируемых Украиной сел России фактически некем "закрыть" этот разрыв. Поэтому, по его мнению, вопрос не в том, будет ли завершение, а когда оно произойдет.

Довольно таки скоро мы увидим полное и финальное освобождение города,

– подчеркнул Трегубов.

В то же время он предположил, что официальное сообщение может появиться не сразу, но факт будет очевидным по развитию событий на месте.

