Об атаке сообщает ряд телеграмм-каналов. Официальную информацию обнародовал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Смотрите также Саратов, Энгельс, Тольятти и даже Крым: вражеские объекты подверглись массированным воздушным ударам

Что известно об атаке?

В российской Уфе во время атаки беспилотников зафиксировано попадание в недостроенный многоэтажный дом в микрорайоне Затон. По словам очевидцев, раздались взрывы, после чего на верхних этажах возник пожар – загорелась крыша и поврежден фасад здания.

По предварительным данным, беспилотники могли быть направлены на объекты нефтеперерабатывающей инфраструктуры. Вероятной целью атаки украинских дронов сегодня утром в Уфе был НПЗ "Башнафты". Это следует из анализа ASTRA кадров очевидцев и из заявлений главы региона.

Дроны должны были атаковать НПЗ в Уфе





Российские официальные власти заявили, что беспилотники были якобы сбиты и упали на дом, однако телеграмм-каналы пишут, что инцидент произошел после работы средств радиоэлектронной борьбы.

В Уфе БпЛА попали в дом

В результате происшествия двое строителей получили легкие травмы, госпитализация им не понадобилась. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

На фоне атаки в аэропорту Уфы временно ввели ограничения на прием и отправку рейсов, а в регионе объявили опасность беспилотников. Официальная информация о масштабах разрушений уточняется.

Беспилотники под действием РЭБ попали в многоэтажку

Где в России недавно раздавались взрывы?