Речь идет о заработке денег на удобрениях и изготовлении взрывчатки. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что со вторым у россиян и так уже есть проблемы.

Какие планы россиян разрушил удар по химзаводу "Минудобрения"?

Военный эксперт обратил внимание на то, что сейчас все говорят о цене на нефть, но забывают, что в Ормузском проливе есть примерно 30% мирового производства минеральных удобрений.

Цены на них тоже безумно выросли. Поэтому враг мог заработать большие деньги, экспортируя их,

– подчеркнул он.

Кроме того, на этом заводе оккупанты производят аммиак и азотную кислоту, которые являются составляющими для взрывчатки. Ее используют в артиллерийских снарядах, ракетах, бомбах и дронах.

По словам Нарожного, у врага дефицит взрывчатки – россияне не успевают производить столько, сколько им надо.

Обратите внимание! "Минудобрения" – это одно из крупнейших химических предприятий Воронежской области. Мощности завода позволяют производить более 550 тысяч тонн аммиачной селитры и до 1,2 миллиона тонн нитроаммофоски в год. После атаки россияне сообщали о том, что на заводе вспыхнула крыша склада готовой продукции.

Военный эксперт Денис Попович также отметил, что на этом заводе оккупанты изготавливали компоненты для взрывчатого вещества, в частности для боеприпасов.

Он добавил, что похожие заводы Украина атаковала и раньше, поэтому на такие удары стоит смотреть комплексно.

