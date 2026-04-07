Речь идет о заработке денег на удобрениях и изготовлении взрывчатки. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что со вторым у россиян и так уже есть проблемы.
Какие планы россиян разрушил удар по химзаводу "Минудобрения"?
Военный эксперт обратил внимание на то, что сейчас все говорят о цене на нефть, но забывают, что в Ормузском проливе есть примерно 30% мирового производства минеральных удобрений.
Цены на них тоже безумно выросли. Поэтому враг мог заработать большие деньги, экспортируя их,
– подчеркнул он.
Кроме того, на этом заводе оккупанты производят аммиак и азотную кислоту, которые являются составляющими для взрывчатки. Ее используют в артиллерийских снарядах, ракетах, бомбах и дронах.
По словам Нарожного, у врага дефицит взрывчатки – россияне не успевают производить столько, сколько им надо.
Обратите внимание! "Минудобрения" – это одно из крупнейших химических предприятий Воронежской области. Мощности завода позволяют производить более 550 тысяч тонн аммиачной селитры и до 1,2 миллиона тонн нитроаммофоски в год. После атаки россияне сообщали о том, что на заводе вспыхнула крыша склада готовой продукции.
Военный эксперт Денис Попович также отметил, что на этом заводе оккупанты изготавливали компоненты для взрывчатого вещества, в частности для боеприпасов.
Он добавил, что похожие заводы Украина атаковала и раньше, поэтому на такие удары стоит смотреть комплексно.
Из-за каких еще атак Кремль теперь не может зарабатывать деньги на войну?
- 5 апреля наша страна поразила нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске. Как следствие – экспорт сырой нефти с этого терминала был приостановлен, из-за чего оккупанты теряют деньги.
- Также украинские военные нанесли удар по инфраструктуре нефтеперерабатывающего завода "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Такая атака может повлиять на экспортные способности врага.