Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко объяснил 24 Каналу, что в пабликах оккупантов полностью замалчивали этот инцидент.

Смотрите также: Пешком десятки километров с ранением: "Ангелы" ВМС спасли из оккупации родственника морпеха

Что известно о ситуации в оккупированном Мариуполе?

Россияне системно разворачивают зенитно-ракетные комплексы класса "Бук" и "Тор" в Мариуполе, а после отработки сразу перевозят в ангары и сараи, где мало кто живет. Такая тактика постоянного маневрирования применяется с одной целью: как только оккупанты получают сигнал о появлении украинских разведывательных дронов, технику сразу прячут.

На этот раз спрятать не успели – и оно горело не плохо. Показательно, что этот пожар, который, как говорится, закоптила полгорода, оккупационные паблики полностью проигнорировали – ни слова, хотя мы вчера показывали фотографии того, как это выглядело издалека,

– рассказал Андрющенко.

Информацию о попадании подтвердили с опозданием, потому что в городе выключали свет и интернет, из-за чего трудно было проверить все факты.

"Местами уже надо придумывать какую-то "голубиную почту" – интернета нет, но будем что-то с этим делать. Впрочем, вчера в целом была, я бы сказал, просто прекрасная сутки относительно оккупированных и вокруг оккупированных территорий. Ну, так бы каждый раз", – подчеркнул эксперт.

Обратите внимание! Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко считает, что Украине важно и дальше бить по российским НПЗ, которые генерируют больше всего дохода для страны-агрессора. Эти удары разрушают российскую экономику и наносят значительный материальный ущерб, и соответственно обременяют российское общество.

Что еще известно о потерях противника?