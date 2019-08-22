Ахметов будує розкішний маєток під Києвом за гроші від "Роттердам+": фото і відео

Олігарх Рінат Ахметов будує розкішний заміський маєток площею 12 тисяч 112 квадратних метрів за 35 кілометрів від Києва за гроші, отримані від формули "Роттердам+". На такій території помістилося б 20 футбольних полів.

Маєток Ахметова складається з 20 гектарів лісу, штучних озер з містком, кількох будинків з великим симетричним палацом у центрі, повідомили журналісти ресурсу Bihus.info. На території також розташовані кілька гаражів, альтанки, фігурні доріжки.

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Фото маєтку Ахметова / Скріншот з відео

Будівництво маєтку ще не завершено, на території працює техніка, стоять вагончики й будматеріали.

Офіційно земля та нерухомість, на якій будується Ахметов, є власністю його компанії "Мета-Капітал", а за документами, це реабілітаційно-оздоровчий комплекс.

"За час впровадження корупційної формули, яка витягла з наших кишень мільярди гривень, Ахметов майже добудував свій "Версаль", – говорить автор сюжету.



Фото маєтку Ахметова / Скріншот з відео



Фото маєтку Ахметова / Скріншот з відео

Дивіться сюжет Bihus.info про маєток Ріната Ахметова:

Дивіться відео про Ріната Ахметова:

Як працювала схема "Роттердам+" Формула обрахунку вартості вугілля, яка входила потім у тариф на електроенергію, була затверджена у березні 2016 року. Внаслідок цього зросла вартість всієї електроенергії на ринку. А ціна вугілля була завищеною на третину у порівнянні зі справедливою ринковою.



Половину електроенергії в Україні розподіляють компанії Ахметова. Для його підприємств і був вигаданий алгоритм, за яким вугілля в Україну доставляли за завищеною ціною – так, ніби везли це вугілля з Нідерландів.



"Вугілля насправді приїхало або з його (Ахметова) шахт або з окупованих територій з Росії. А ми в тарифі платимо, ніби це дороге вугілля з Європи, яке туди приплило десь з Африки, чи Австралії і тому цей надприбуток в реальній і номінальній вартості осідає в Ахметова", – пояснив журналіст Сергій Лещенко.



На думку слідства, за 2 роки формула закупівлі вугілля обібрала українців на 18,87 мільярда гривень. Із цієї суми 14,3 мільярда отримали приватні компанії, які й ініціювали запровадження формули "Роттердам+".



Лише зараз у НАБУ заявили, що схема корупційна. Правоохоронці вже оголосили підозри фігурантам оборудки. А сама формула "Роттердам+" не працює в Україні з 1 липня 2019 року – після запровадження нового ринку електроенергії.