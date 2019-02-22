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      Царский дворец Бойко: что известно о недвижимости экс-регионала

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      Что известно о недвижимости Юрия Бойко
      Что известно о недвижимости Юрия Бойко / Коллаж 24 канала

      Депутату Юрию Бойко очень повезло с женой, ведь такими фантастическими доходами может похвастаться не каждая украинка. 24 канал продолжает серию публикаций об имениях украинских политиков, претендующих на кресло президента Украины.

      Бывший чиновник времен Януковича Юрий Бойко на выборы идет как самовыдвиженец. Он имеет ощутимую поддержку пророссийских политиков и электората. К примеру, с Вадимом Рабиновичем он создал партию "Оппозиционная платформа – За життя". Что интересно, что туда же входит и кум Владимира Путина Виктор Медведчук.

      Что известно про кандидата в президенты Юрия Бойко? Читайте в материале 24 канала

      Бойко уже второй раз пытается занять кресло главы государства. В 2014 году после развала "Партии регионов" депутат хотел избежать преследований новой власти, а потому баллотировался как самовыдвиженец.

      Что известно о недвижимости Юрия Бойко?

      В декларации за 2017 год Бойко указал, что является собственником двух земельных участков – в Донецкой области площадью 1952 квадратных метра и Киевской области площадью 600 квадратных метров.

      Экс-регионал имеет квартиру в городе Рубежном на Луганщине, на 37 квадратных метров.

      В 2017 году в сети появилось фото роскошного имения Юрия Бойко. Оно расположено на Левом берегу Днепра в селе Вишеньки.

      В декларации указано, что объект площадью 1200 квадратных метров арендует жена Вера, а его целевое назначение – выпас домашнего скота.

      будинок бойка
      Роскошный дворец Юрия Бойко

      будинок Бойка
      Дом похож на русский теремок

      На участке возведен огромный дворец, который похож на русскую церковь XVII века. Имение в виде деревянного сруба и куполами находится под охраной.

      будинок бойка
      Купола на поместье экс-регионала

      Имения жены Бойко

      Похвастаться невероятными состояниями точно может жена Бойко Вера. Женщина является владелицей восьми земельных участков общей площадью 18 439 квадратных метров. Также владеет квартирой площадью 257 квадратных метров в Киеве и жилым домом на 444,8 квадратных метра.

      У жены кандидата в президенты есть недвижимость и в России. Она владелица квартиры на 220,3 квадратных метра и машиноместо.

      Семья Бойко имеет еще два недостроенных дома в Донецкой и Киевской областях. В декларации депутата также указана квартира площадью 80,7 метров квадратных В Луганской области, общими владельцами которой являются жена, две дочери и отец Юрия Бойко.

      Что надо знать об экс-регионале Юрии Бойко: смотрите видео

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Деньги Выборы Президента 2019 Юрий Бойко е-декларирование Партия регионов Новости недвижимости Украины Елитная недвижемость Недвижимость кандидатов в президенты Оппозиционная платформа За жизнь Оппозиционный блок
      Источник: 24 канал
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