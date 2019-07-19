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      Поцілувати Путіна: Садовий розчавив Мураєва та Медведчука влучним порівнянням

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      Медведчук, Путін, Мураєв мають багато спільного
      Медведчук, Путін, Мураєв мають багато спільного / Колаж 24 каналу

      Андрій Садовий у ефірі програми "Право на владу" увечері 18 липня пояснив, у чому бачить різницю між Віктором Медведчуком та Євгенієм Мураєвим.

      Під час виступу Євгенія Мураєва, який є першим номером у списку "Опозиційного блоку" і балотується до Ради, у студії розгорілася дискусія навколо відмінностей політсили Мураєва та "Опозиційної Платформи – За життя".

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      Особливо зацікавилися присутні, якими саме світоглядними нюансами відрізняються Євгеній Мураєв та Віктор Медведчук. Мураєв почав говорити про те, що "Опозиційний блок" – проукраїнська партія, чим викликав у студії хвилю обурення.

      От я вас слухаю (Мураєва – 24 канал)... І слухаю те, що говорить Медведчук, і Бойко... Знаєте, яка між вами різниця? Ви разом змагаєтеся, хто нижче поклониться Путіну і поцілує його,
      – підмітив Садовий.

      Садовий
      Андрій Садовий, лідер "Самопомочі" та міський голова Львова

      Це цікаво: Вибори у неділю – реваншисти, мрійники чи "Самопоміч"?

      blog_ava
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      18 липня
      3026
      Теги: Віктор Медведчук Новини політики Новини України Андрій Садовий Євгеній Мураєв
      Джерело: 24 канал
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