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      Медведчук навряд чи зможе забезпечити повернення полонених, – Разумков

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      Разумков заявив, що ефективності від Медведчука як перемовника немає
      Разумков заявив, що ефективності від Медведчука як перемовника немає / uaportal.com

      Кум Путіна та голова проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук не буде представляти Київ на переговорах з Москвою щодо звільнення українських полонених і заручників з РФ.

      Лідер президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в ефірі "Право на владу" зауважив, що ефективності з Медведчука мало. І це доводять його безрезультативні дії за останні роки.

      Вам треба це знати: Віктор Медведчук: хто він та як з'явився в українській політиці

      Зокрема, Разумков пригадав, що останній великий обмін полоненими між Україною та Росією відбувся ще у грудні 2017 року. І це попри те, що Медведчук з того часу був частим гостем у Кремлі.

      Я хотів би нагадати, що понад рік великих обмінів не відбувалося. А за цей час скільки разів Медведчук літав до Москви? Тому я не впевнений в ефективності Віктора Медведчука в якості переговірника і людини, яка зможе забезпечити повернення наших військовополонених і заручників з Росії та тимчасово окупованих територій,
      – наголосив Разумков.

      Лідер "Слуги народу" відзначив, що це позиція партії, але додав, що на його думку вона корелює з позицією глави держави.

      Тому, на думку Разумкова, президент Зеленський не погодиться на те, аби Медведчук став офіційним представником України на переговорах по звільненню наших громадян, яких незаконно утримують у Росії і на окупованих територіях Донбасу. Навіть якщо цього захоче Путін.

      До слова, раніше журналіст Дмитро Гордон заявив, що Путін може повернути на батьківщину полонених українських моряків напередодні парламентських виборів 21 липня. Це нібито буде зроблено за результатами домовленостей з його кумом – Віктором Медведчуком. Сам Медведчук таким чином хоче підвищити рейтинги своєї проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя". До виборів залишилось лише 2 дні, а Москва поки не збирається відпускати українців.

      Що відомо про Віктора Медведчука: дивіться відео

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Віктор Медведчук Обмін полоненими Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні Дмитро Разумков Слуга народу Володимир Зеленський Україна – Росія Новини Росії Володимир Путін
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