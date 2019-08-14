Риски для них выросли, – политолог объяснил для чего "Оппозиционной платформе" нужны комитеты

"Оппозиционная платформа – За жизнь" в новом созыве Верховной Рады хочет возглавить несколько комитетов – по вопросам регламента, бюджета и свободы слова.

Это желание пророссийских сил в прямом эфире 24 канала прокомментировал политолог и глава центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

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По его словам, нужно им это для контроля. Комитет по свободе слова – для того, чтобы защищать позиции своих телеканалов.

Риски для них выросли, потому что от этих каналов поступает угроза для национальной безопасности Украины. Это мы увидели во время выборов, например, скандал с телемостом,

– заявил политолог.

"Они хотят определенные плацдармы. По традиции, в свое время бюджетный комитет возглавляли представители оппозиции – и Юлия Тимошенко, и Петр Порошенко. Так же и регламентный. В прошлом парламенте у нас так и не было официального руководителя регламентного комитета. Был исполняющий обязанности от "Народного фронта", – добавил Фесенко.

Что дадут "Оппозиционной платформе"? Пока трудно сказать. Какой-то комитет дадут, в принципе это нормально – оппозиция должна получить определенные руководящие должности в Верховной Раде. Есть другая вещь – у нас не только "Оппозиционная платформа" в оппозиции, а еще 4 фракции, которые тоже имеют права на руководящие должности,

– подчеркнул эксперт.

Что известно об "Оппозиционной платформе – За жизнь"?

В конце 2018 года "Оппозиционный блок", большинство которого составляют бывшие "регионалы", раскололся на две части, в частности из него вышло окружение Бойко-Левочкина. Впоследствии последние вместе с Вадимом Рабиновичем и кумом Путина Виктором Медведчуком создали новую политсилу, получившую название "Оппозиционная платформа – За жизнь".



За непродолжительное время с момента своего создания эта политсила отметилась не одним антиукраинским заявлением. Кроме того, ее лидеры Виктор Медведчук и Юрий Бойко минимум трижды летали в Москву на переговоры с российским премьером Дмитрием Медведевым. Также Медведчук периодически встречается с хозяином Кремля Владимиром Путиным.



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