Голобородько VS Зеленский: о кадровых чистках и изменениях в новом парламенте

Голобородько о Голобородько. Журналист 24 канала Антон Голобородько рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой при новом президенте. И объясняет, почему не стоит путать Владимира Зеленского с его героем Василием Голобородько.

Зеленський на Житомирщине

Зеленский посетил на этой неделе Полесье. Край, знаменитый дремучими лесами, и главное – их беспощадной вырубкой. Богатый янтарем и более известный стране его варварской добычей.

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И вот, полетал президент над полесскими лесами, посмотрел на все это и предложил решение проблемы. Он призвал руководителей силовых органов Житомирской области сложить свои полномочия, поскольку они не способны бороться против незаконной добычи янтаря.

Смотрите видео: как Зеленский советует главе Нацполиции на Житомирщине уволиться с должности

Но не одними увольнениями отметился этот визит. С собой на Житомирщину президент привез Виталия Бунечко и назначил его новым губернатором Житомирщины.

Зеленский назначил Бунечко новым председателем Житомирской ОГА: что о нем известно – читайте здесь

Ну, конечно же, что о новом губернаторе все начали говорить. Оказалось, что его брат работает в компании, аффилированной с олигархом Игорем Коломойским. А вот самого Виталия Бунечко в 2015 году обвиняли в попытке повлиять на тендеры "Энергоатома".



Зеленский назначил Бунечко новым главой Житомирской ОГА

Подготовка к работе Рады

А пока Зеленский занимается проблемами янтаря, члены его партии "Слуга народа" готовятся к началу работы в парламенте. Подготовительная группа работает уже неделю.

В частности, депутат из "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович категорически отказался разговаривать в Раде на украинском. Не подействовали на политика ни замечания коллег, ни указания на закон о языке и регламент.

Смотрите видео журналистки 24 канала с заседания Подготовительной депутатской группы:

Поэтому уже видно, какие спектакли вскоре будут разыгрываться в Раде. "Опытные" депутаты старыми методами будут пытаться затягивать голосование, Дмитрий Разумков будет терпеливо на них смотреть, а потом ставить вопрос на голосование. Но любое решение очевидно наперед. "Слуга народа" имеет абсолютное большинство в Раде и шансов повлиять на их решения нет ни у кого.

Когда я наблюдал за слабыми попытками бывалых нардепов разжечь языковой конфликт или сделать вид, что они впервые видят документ, который на кануне всем разослали, у меня возникал один вопрос: вам что, нечего делать?

Максимум, чего вы можете таким достичь – это потраченное время. Вопросы, которые можно было решить за пять минут, вы обсуждаете час. Собственно, именно затягивание времени и станет основной работой "оппозиции".

О креслах в новом парламенте

Тем временем конфигурация будущего парламента постепенно вырисовывается: уже ясно кто есть кто, вернее, кем кто будет. В президиуме парламента в креслах спикера и вице-спикера будут заседать лидер партии и до недавнего времени главный спикер Зеленского – политолог Дмитрий Разумков, а также авторитетный юрист, законодатель и идеолог партии Руслан Стефанчук.



Дмитрий Разумков и Дмитрий Стефанчук

Кресло еще одного вице-спикера – отдают оппозиции. Сейчас на него агрессивно претендует фракция "Оппозиционный блок – За жизнь".

Третьей по влиятельности фигурой в парламенте становится молодой IT-шник и волонтер Давид Арахамия. В 1992 году он с семьей перебрался из оккупированной россиянами Абхазии в Николаев. А когда началась война в Украине, сразу начал собирать средства для ребят в АТО, и даже стал советником Минобороны.

Арахамия производит впечатление достаточно прогрессивного и амбициозного человека, и именно он должен возглавить фракцию "Слуги народа".



Давид Арахмия

О судьбе парламентских комитетов

Парламентские комитеты уже тоже поделили. Оппозиции оставят три, и за них сейчас идут гибридные бои. А знаете, что самое смешное? Все ключевые должности в этих комитетах также хочет забрать фракция Медвечука-Рабиновича-Бойко.

Люди, которые с трех своих информационных телеканалов, иногда грубо нарушая условия лицензий, рассказывают очень сомнительные вещи, хотят оккупировать комитет по свободе слова.

И это очень просто объясняется, ведь совсем скоро к условиям лицензирования и источникам финансирования этих каналов могут возникнуть серьезные вопросы у госрегулятора. Профильный парламентский комитет – очень удобная трибуна, чтобы кричать о "наступлении на свободу слова".

Или вот еще пример: помните диктаторские законы 16 января 2014 года? Именно их принятие вызвало столкновения на Грушевского. Вот, люди, которые непосредственно принимали эти законы, требуют должность Уполномоченного по правам человека. Ну просто Оруэлл в реальной жизни: "война – это мир, а правда – это ложь".

Всего комитетов будет 22, и еще комиссия по приватизации, вместо 27-ми в предыдущей Раде. Перестанет существовать комитет промышленной политики. У нас в стране рыночная экономика, государственная промышленность – это просто какой-то абсурд. А вокруг комитета по делам ветеранов возникла целая война.

"Когда мы видим, что создают министерство, а после этого его руководители попадают за взятки в правоохранительные органы...Иногда мне кажется, что, может, не стоит создавать такие министерства, в которых будут работать такие люди", – сказал Дмитрий Разумков.

Я просто стоя ему аплодировал. Потому что история с задержанием заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака меня чрезвычайно поразила.

Задержание Грымчака: что об этом известно? Вечером 14 августа сотрудники Национального антикоррупционного бюро, Службы безопасности Украины и генпрокуратуры задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака и его "помощника" Игоря Овдиенко на взятке размером в 480 тысяч долларов. Это часть взятки за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений. Общая сумма взятки, по сообщению НАБУ, должна была составить 1,1 миллиона долларов.

Сразу вспомнилось, как создавалось Министерство ветеранов: больше всего этого хотели депутаты, которых называли кошельками БПП – Третьяков и Загорий. А возглавила министерство давнишняя соратница Порошенко Ирина Фриз.

Поэтому здесь Петр Порошенко, который сейчас сам фигурирует в 12 уголовных делах, не смог промолчать:

Скорочення Комітету у справах ветеранів – це ще один постріл у спину армії. Перший крок до згортання державної політики... Опубліковано Петром Порошенком Середа, 14 серпня 2019 р.

Петр Алексеевич вообще много разного говорит, например, что "Прямой канал" – не его. Ну конечно, бывший канал Александра Януковича "Тонис" не принадлежит Порошенко. Конечно, мы все в это "абсолютно искренне поверили".

Поэтому ликвидация лишних комитетов – это не выстрел в спину ветеранам. Это выстрел в спину коррумпированной бюрократии. И доказательство тому – уже упомянутая история с задержанием на взятке Юрия Грымчака, которому теперь грозит до 12 лет тюрьмы.

Вот так старые чиновники, бюрократы и депутаты постепенно теряют власть. Не очень быстро, но точно безвозвратно. Главное, чтобы те, кто пришел вслед за ними, не попались на дешевую наживку красивой и дорогой жизни.