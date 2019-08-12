Бурштинові справи: Зеленський вимагає масових звільнень правоохоронців на Житомирщині

Президент Зеленський закликав керівників силових органів Житомирської області скласти свої повноваження, оскільки вони не здатні боротися проти незаконного видобутку бурштину.

Президент України Володимир Зеленський влаштував нараду через "бурштинову мафію" на Житомирщині. Там він зустрівся з регіональними очільниками силових відомств та поставив декілька питань щодо причетності до злочинних схем правоохоронних органів.

До теми: Казанський показав, як МВС "кришує" видобуток бурштину: репортаж

Я вам рекомендую дуже покинути свій пост. Буду говорити з паном Аваковим і паном Князєвим. Може, ви нормальна людина і в схемі не були, але ви не можете зробити нічого з "бурштиновими піратами" Житомирської області,

– сказав Зеленський главі Нацполіції Житомирщини.

Він також звернувся до керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського. Зеленський змушував написати його заяву про звільнення, оскільки Курінський "не корисний для держави".

Під кінець наради Президент України звернувся до виконуючого обов'язки глави СБУ Баканова із закликом звільнити очільників спецслужби у трьох областях: Волинській, Рівненській та Житомирській.

"Хто такий "Пірат" Віктор Олійник? Є якісь кримінальні справи щодо цієї людини? Я не буду зараз називати всі прізвища, я думаю, ці люди зараз нас слухають. Кращий варіант – щоб вони збирали свої речі і змінили країну свого проживання, це буде для них м'який варіант", – сказав Зеленський.

Раніше на Житомирщині виявили рекордну партію незаконно видобутого бурштину. Правоохоронці провели обшуки та знайшли понад дві тонни коштовного матеріалу.

Зазначимо, що 12 серпня президент призначив нового керівника обласної державної адміністрації Житомирщини Віталія Бунченка. Детальніше про нього читайте тут.

Дивіться відео: як Зеленський радить главі Нацполіції на на Житомирщині звільнитися з посади