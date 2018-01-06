Казанський показав як МВС дахує видобуток бурштину: репортаж

Блогер Денис Казанский 4 січня потрапив на нелегальний бурштиновий "клондайк" в селі Шебедиха, який охороняють сили МВС.

Репортаж блогер розмістив на своєму сайті.

Він розповів, що під виглядом старателя проїхав в одній з машин через блокпост Нацгвардії і потрапив на копальню, де побачив як працюють копачі.

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Машини з обладнанням для видобутку бурштину їдуть через блокпост абсолютно відкрито, і просто платять бійцям за проїзд,

– додав Казанський.

Він пояснив, що потрапити на копальню йому допомогли місцеві старателі на умовах повної анонімності.

За словами блогера, йому вдалося дізнатися, що спочатку Нацгвардія дійсно охороняла нелегальні родовища і перешкоджала видобутку.

Але потім відомому житомирському авторитету на прізвисько Пірат нібито вдалося "вирішити питання" з керівництвом МВС, і видобуток знову запрацювала під спільним контролем правоохоронців і братви,

– додав Казанський.