У Житомирській області поліція виявила рекордну партію незаконно видобутого бурштину
Поліція після погоні затримала рекордну партію нелегального бурштину у Житомирській області. Правоохоронці виявили більше двох тонн коштовного матеріалу.
Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці у Twitter.
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Ні, це не мішки з мукою або цукром. Це партія нелегального бурштину, затримана щойно у Житомирській області після поліцейської погоні. Рекордні більше 2 тонни в результаті підуть на збереження НБУ. На місці працює поліцейський спецназ,
– пише Аваков.
Міністр також зауважив, що необхідно запровадити закон, який би регулював видобуток бурштину.
Джерело: 24 Канал
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