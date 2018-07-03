У Житомирській області поліція виявила рекордну партію незаконно видобутого бурштину

Поліція після погоні затримала рекордну партію нелегального бурштину у Житомирській області. Правоохоронці виявили більше двох тонн коштовного матеріалу.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці у Twitter.

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Ні, це не мішки з мукою або цукром. Це партія нелегального бурштину, затримана щойно у Житомирській області після поліцейської погоні. Рекордні більше 2 тонни в результаті підуть на збереження НБУ. На місці працює поліцейський спецназ,

– пише Аваков.

Міністр також зауважив, що необхідно запровадити закон, який би регулював видобуток бурштину.