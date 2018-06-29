14:20
29 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 20°C
  • субота
    21°C 17°C
  • неділя
    16°C 12°C
  • понеділок
    17°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін на дні. 10 заповідей Рогозіна
Вєсті Кремля
21:57, 28 червня
Вєсті.UA. Купол для депутатів. Кличко завітав на свято Гепи
Вєсті.UA
19:37, 28 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

МВС налагодить співпрацю з каліфорнійськими руятувальниками

42 Читать новость на русском
МВС співпрацюватиме з каліфорнійськими рятувальниками
МВС співпрацюватиме з каліфорнійськими рятувальниками / mvs.gov.ua

Делегація Міністерства внутрішніх справ на чолі з першим заступником міністра Сергієм Яровим відвідала штаб-квартири Управління з надзвичайних ситуацій штату Каліфорнія та 95 групи допомоги цивільним органам влади Національної гвардії Каліфорнії та ознайомилася з технічною базою обох підрозділів та їхніми можливостями в реагуванні на надзвичайні ситуації.

Про це повідомляє департамент комунікації МВС України.

Читайте також: МВС запустило мобільний додаток для оцінки роботи поліції

Нам дуже цікавий досвід Каліфорнії в управлінні силами та засобами різноманітних підрозділів, задіяних у ліквідації надзвичайних ситуацій,
–запевнив Сергій Яровий.


МВС співпрацюватиме з каліфорнійськими рятувальниками
 

Він запевнив що обмін досвіду між Державною службою з надзвичайних ситуацій та каліфорнійськими рятувальниками орієнтований на зростання рівня професіоналізму українського підрозділу та покращення якісних показників роботи.


Метою співпраці є зростання рівня професіоналізму українського підрозділу

"Ми готові опрацювати питання підписання домовленостей, що дозволять закріпити наші відносини і сприятимуть розбудові ДСНС України, зокрема шляхом обміну досвідом між рятувальниками та проведенням відповідних спільних навчань", - зауважив перший заступник міністра внутрішніх справ.


У МВС готові опрацювати питання підписання домовленостей для закріплення відносин

 

Теги: Новини України Міністерство внутрішніх справ Новини США
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Сірий кардинал української політики: як наші гроші йдуть у кишеню путінському куму Медвечуку
сьогодні, 14:00 Сірий кардинал української політики: як наші гроші йдуть у кишеню путінському куму Медвечуку
Сергій Лещенко 130
Який характер носять прояви расизму в "несвідомої" української молоді
сьогодні, 13:00 Який характер носять прояви расизму в "несвідомої" української молоді
Мустафа Найєм 148
Перша кров: хто і чому напав на ромів?
сьогодні, 12:01 Перша кров: хто і чому напав на ромів?
Наталія Лебідь 747
Почему украинский лес продолжают вырубать и експортировать даже после официального запрета
сьогодні, 11:00 Почему украинский лес продолжают вырубать и експортировать даже после официального запрета
Сергій Фурса 377
Європа і пиво: прийшла біда, звідкіля не чекали
сьогодні, 10:01 Європа і пиво: прийшла біда, звідкіля не чекали
1967
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук