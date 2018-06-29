МВС налагодить співпрацю з каліфорнійськими руятувальниками

Делегація Міністерства внутрішніх справ на чолі з першим заступником міністра Сергієм Яровим відвідала штаб-квартири Управління з надзвичайних ситуацій штату Каліфорнія та 95 групи допомоги цивільним органам влади Національної гвардії Каліфорнії та ознайомилася з технічною базою обох підрозділів та їхніми можливостями в реагуванні на надзвичайні ситуації.

Про це повідомляє департамент комунікації МВС України.

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Нам дуже цікавий досвід Каліфорнії в управлінні силами та засобами різноманітних підрозділів, задіяних у ліквідації надзвичайних ситуацій,

–запевнив Сергій Яровий.



МВС співпрацюватиме з каліфорнійськими рятувальниками



Він запевнив що обмін досвіду між Державною службою з надзвичайних ситуацій та каліфорнійськими рятувальниками орієнтований на зростання рівня професіоналізму українського підрозділу та покращення якісних показників роботи.



Метою співпраці є зростання рівня професіоналізму українського підрозділу

"Ми готові опрацювати питання підписання домовленостей, що дозволять закріпити наші відносини і сприятимуть розбудові ДСНС України, зокрема шляхом обміну досвідом між рятувальниками та проведенням відповідних спільних навчань", - зауважив перший заступник міністра внутрішніх справ.



У МВС готові опрацювати питання підписання домовленостей для закріплення відносин