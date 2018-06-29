МВД наладит сотрудничество с калифорнийскими спасателями

Делегация Министерства внутренних дел во главе с первым заместителем министра Сергеем Яровым посетила штаб-квартиру Управления по чрезвычайным ситуациям штата Калифорния и 95 группы помощи гражданским органам власти Национальной гвардии Калифорнии и ознакомилась с технической базой обоих подразделений и их возможностями в реагировании на чрезвычайные ситуации.

Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

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Нам очень интересен опыт Калифорнии в управлении силами и средствами различных подразделений, задействованных в ликвидации чрезвычайных ситуаций,

– заверил Сергей Яровой.



МВД будет сотрудничать с калифорнийскими спасателями

Он заверил, что обмен опыта между Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и калифорнийскими спасателями ориентирован на рост уровня профессионализма украинского подразделения и улучшение качественных показателей работы.



Целью сотрудничества является рост уровня профессионализма украинского подразделения

"Мы готовы проработать вопрос подписания договоренностей, которые позволят закрепить наши отношения и будут способствовать развитию ГСЧС Украины, в частности путем обмена опытом между спасателями и проведением соответствующих совместных учений", - отметил первый заместитель министра внутренних дел.



В МВД готовы проработать вопрос подписания договоренностей для закрепления отношений