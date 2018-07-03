В Житомирской области полиция обнаружила рекордную партию незаконно добытого янтаря

Полиция после погони задержала рекордную партию нелегального янтаря в Житомирской области. Правоохранители обнаружили более двух тонн драгоценного материала.

Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

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Нет, это не мешки с мукой или сахаром. Это партия нелегального янтаря, задержанная только что в Житомирской области после полицейской погони. Рекордные более 2 тонн в результате пойдут на сохранение НБУ. На месте работает полицейский спецназ,

– пишет Аваков.

Министр также отметил, что необходимо ввести закон, который бы регулировал добычу янтаря.