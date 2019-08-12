Янтарные дела: Зеленский требует массовых увольнений правоохранителей на Житомирщине

Президент Зеленский призвал руководителей силовых органов Житомирской области сложить свои полномочия, поскольку они не способны бороться против незаконной добычи янтаря.

Президент Украины Владимир Зеленский устроил совещание по поводу "янтарной мафии" на Житомирщине. Там он встретился с региональными руководителями силовых ведомств и задал несколько вопросов о причастности к преступным схемам правоохранительных органов.

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Я вам настоятельно рекомендую покинуть свой пост. Буду говорить с господином Аваковым и господином Князевым. Может вы нормальный человек и в схеме не были, но вы не можете сделать ничего с "янтарными пиратами" Житомирской области,

– сказал Зеленский главе Нацполиции Житомирщины.

Он также обратился к руководителю Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского. Зеленский заставлял написать его заявление об увольнении, поскольку Куринский "не полезен для государства".

Под конец совещания Президент Украины обратился к исполняющему обязанности главы СБУ Баканова с призывом уволить руководителей спецслужбы в трех областях: Волынской, Ровенской и Житомирской.

"Кто такой "Пират" Виктор Олейник? Есть какие-то уголовные дела относительно этого человека? Я не буду сейчас называть все фамилии, я думаю, эти люди сейчас нас слушают. Лучший вариант – чтобы они собирали свои вещи и сменили страну своего проживания, это будет для них наиболее мягкий вариант", – сказал Зеленский.

Ранее на Житомирщине обнаружили рекордную партию незаконно добытого янтаря. Правоохранители провели обыски и нашли две тонны драгоценного материала.

Отметим, что 12 августа президент назначил нового руководителя областной государственной администрации Житомирской Виталия Бунченка. Подробнее о нем читайте здесь.

Смотрите видео совещания президента Зеленского относительно незаконной добычи янтаря на Житомирщине