Заработки в Чехии и первая "девятка": отец Богдана рассказал о молодости сына

Глава Офиса Президента Зеленского Андрей Богдан не всегда был успешным чиновником или адвокатом. Еще в студенческие годы он поехал на заработки в Чехию, а на заработанные деньги купил первое авто – "девятку".

Андрей Богдан после окончания школы сам выбрал свою будущую профессию и решил учиться на юридическом факультете, рассказал его отец Иосиф Богдан в интервью "ВЕСТИ".

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Будучи студентом 3-го курса действующий председатель ОПУ задумался о подработке и впоследствии решил ехать в Прагу на заработки. Там он работал на строительстве.

"Я предложил: может, тебе дать эти деньги, которые ты хочешь заработать? Андрей отказался. Мол, не в них дело – туда едут его друзья. Я в свои студенческие годы тоже ездил подрабатывать в стройотряд, так что сына понял", – вспоминает Иосиф Богдан.

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Тогда родители дали Андрею деньги на дорогу и "резервный" конверт – на случай, если сын не выдержит тяжелой работы.

Честно, думал, что вернется, но сын выдержал. И даже заработал! Один раз позвонил мне, рассказывал: "Сегодня так наработался, что когда вез последнюю тачку – она просто из рук у меня выпала". Но я был горд за сына, который сам захотел себя проверить – сможет выдержать тяжелый физический труд, нагрузки, плохое питание,

– добавил Богдан-старший.

За работу в Чехии Богдан получил хорошие деньги и на них купил свой первый автомобиль – подержанный ВАЗ-"девятку". Родители сначала переживали, чтобы сын не брал у них деньги на бензин и ремонт машины. Но он продолжил подрабатывать уже во Львове, самостоятельно себя содержал и даже предлагал помощь родным.

Что известно об Андрее Богдане?

Уроженец Львова, юрист по образованию. Дважды баллотировался в Верховную Раду в 2007 году по спискам блока "Наша Украина – Народная самооборона" и в 2014 году от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Был №74 в списке, но партия отменила регистрацию Богдана как кандидата.



Работал заместителем министра юстиции, заместителем министра Кабмина, был внештатным советником бизнесмена Игоря Коломойского. Потом работал у него юристом.



Зимой 2019 года – с начала президентской кампании Владимира Зеленского Богдан стал его юридическим советником. После победы на выборах, Зеленский назначил Богдана главой Администрации Президента, которую впоследствии переименовал в Офис Президента.