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      Четыре дочери и развод: что известно о личной жизни Андрея Богдана

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      Богдан разведен и имеет четыре дочери
      Богдан разведен и имеет четыре дочери / Фото с Facebook

      Председатель Офиса Президента Андрей Богдан тщательно скрывает личную жизнь и не рассказывает о своей семье. Однако, отец чиновника Иосиф Богдан приоткрыл завесу прошлого сына, рассказал о его детях и бывшей жене.

      В школьные и студенческие годы нынешний глава ОПУ было много симпатий к девушкам. Однако, родители никогда не вмешивались в личную жизнь сына, отметил Иосиф Богдан в интервью "ВЕСТИ".

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      В семье Богданов трое сыновей, Андрей – старший. Его младший брат Игорь работает в Киеве судебным распорядителем в Высшем хозяйственном суде, а еще один брат живет и работает во Львове.

      Иосиф Богдан рассказал, что расстался с женой, мамой Андрея, еще когда сын был школьником. Однако, экс-супруги сохранили нормальные отношения и вместе участвовали в воспитании детей.

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      Что касается личной жизни Андрея Богдана, сейчас он разведен с женой Ольгой. В браке экс-супругов родились четыре дочери. Самой старшей из них – 15 лет, а младшей – девять.

      Известно, что Ольга Богдан занимается бизнесом, является основателем компании "Черный бриллиант", которая специализируется на недвижимости.

      Сам глава Офиса Президента сейчас живет в элитном особняке в Конча-Заспе. Он якобы встречается с киевским дизайнером и светской львицей Анастасией Сличная.


      Андрей Богдан и Анастасия Сличная

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      Теги: Офіс Президента Новости Украины Новости политики Андрей Богдан
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