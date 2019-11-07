Чорновол поскаржилась на Богдана до СБУ: "Баканов, лови!"

Колишня народна депутатка Тетяна Чорновол подала заяву до СБУ про скоєння злочину головою Офісу Президента Андрієм Богданом. У спецслужбі повідомили, що перевірять заяву в належному порядку.

Чорновол повідомила на своїй фейсбук-сторінці, що подала до СБУ заяву про скоєння державної зради Богданом за нібито розтрату 112 мільйонів доларів держбюджету.

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Баканов, лови! Віднесла Баканову (СБУ) заяву про злочин Андрія Богдана, що має ознаки державної зради (ст.111 КК України). Зрада України полягає в тому, що Андрій Богдан, будучи посадовою особою КМУ в період 2010-2014 років, організував розтрату коштів державного бюджету в розмірі 3 мільярдів гривень в інтересах Міністерства оборони РФ,

– мовиться у повідомленні Чорновол.

За її словами, "наслідком злочину Богдана стало фінансування з бюджету України Збройних сил ворога в період його підготовки до нападу на Україну, окупації та анексії Криму (адже 36 мільйонів гривень на рахунки МО РФ було перераховано в 2013 році)".

Чорновол наголосила, що це не лише заява проти Богдана, а й – проти ексзаступника голови Адміністрації Президента часів Віктора Януковича – Андрія Портнова. За словами ексдепутатки, Богдан нібито був організатором того злочину, а Портнов – замовником.

"Заява від Чорновол надійшла, будемо її вивчати в межах чинного законодавства", – повідомили в СБУ у відповідь на питання агентства Інтерфакс-Україна.

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Детальніше про справу, до якої може бути причетним Богдан:

Зауважимо, що на сьогодні Богдан проходить як свідок у справі про розкрадання грошей держбюджету України на користь Міноборони Росії, а раніше був фігурантом цієї справи, розповів ексначальник Управління спецрозслідуваннь ГПУ Сергій Горбатюк. Також до цієї справи мають стосунок лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко та колишній прем'єр Павло Лазаренко.

За даними ЗМІ, Богдан начебто сприяв винесенню судами рішень про незаконне стягнення з України 3,1 мільярда гривень за держгарантіями корпорації "Єдині енергетичні системи України" перед Міноборони Росії. Горбатюк стверджував, що прокурори розглядали Богдана як імовірного фігуранта справи про вплив на суддів. Проте керівництво ГПУ весь час блокувало розслідування.

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