Справа за участю Богдана щодо розкрадання на користь Міноборони РФ: нові деталі

Керівник Офісу Президента Андрій Богдан фігурував у справі (сьогодні він тут проходить як свідок) щодо розкрадання коштів держбюджету на користь Міністерства оборони Росії. Також до цієї справи мають стосунок лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко та колишній прем'єр Павло Лазаренко.

Як розповів колишній начальник Управління спецрозслідування Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк у коментарі телеканалу "Прямий", у 2012 році розслідували справу щодо лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко. Тоді її підозрювали в тому, що вона спільно з колишнім прем’єром Павлом Лазаренком видала начебто гарантії, за якими Україна мала погасити борги компанії "Єдині енергосистеми України" (у 1995 – 1996 рока ЄЕСУ була найбільшим імпортером природного газу в Україну з Росії та країн Середньої Азії – 24 канал).

Ще одна гучна заява Горбатюка: Богдан хотів загальмувати розслідування справ щодо Майдану та Януковича

"Кажу "начебто", тому що там нічого спільного з гарантіями не було. Це були листи від імені Кабміну, але в Кабміні ці листи не видавали. Тимошенко повідомили про підозру, що вона замахнулася на розкрадання коштів державного бюджету, тобто бюджет мав за її борги перед Міноборони РФ відшкодувати. Але бюджет не повинен був, тому що це – не гарантії", – зазначив Горбатюк.

За його словами, потім Міноборони РФ після цього провадження подало позов до України з вимогою відшкодувати їм борги ЄЕСУ.

І явно цей позов був на прохання української сторони зробленим. І судді винесли рішення з ознаками неправосудності про те, щоб повісити на Україну 3,2 мільярда боргів перед Міноборони РФ. І безпосередньо було виплачено 32 мільйони гривень, пішли абсолютно незаконно. І ми ще з літа 2018 року підготували проєкт повідомлень про підозру суддям, які ухвалювали такі рішення. І з того часу воно заблоковано,

– зауважив колишній працівник ГПУ.

Він додає, що з приходом нової команди в Генпрокуратуру, попри його прохання зреагувати на незаконні дії, це питання не було розблоковано. Тому фактично рух у цій справі було припинено та остаточно добито після того, як чинний генпрокурор Руслан Рябошапка звільнив слідчого.

Горбатюк переконує, що Богдан фігурував у цій справі як представник Кабінету Міністрів України. Сьогодні ж його його допитують як свідка.

"Тобто справа не могла бути взагалі програною у суді. Не могла. Тому що і позов не відповідав вимогам українського законодавства, і гарантії – це не гарантії, і строки давності вийшли, і рішення вже всіх судів було про те, що раніше, ще в 2000-х роках визначили, що держава Україна до цих гарантій не має жодного стосунку. Але вдалося програти всі інстанції", – підкреслив він.

Детальніше про справу, до якої може бути причетним Богдан

Нещодавно низка ЗМІ повідомила, що Андрію Богдану ГПУ нібито готує підозру. Звинувачували чинного очільника Офісу Президента в тому, що він начебто сприяв винесенню судами рішень про незаконне стягнення з України 3,1 мільярда гривень за держгарантіями корпорації "Єдині енергетичні системи України" перед Міністерством оборони Росії.

Згодом у ГПУ цю інформацію спростували. Також і сам Богдан усі обвинувачення відкинув та назвав такі повідомлення фейком, а стоїть за цим, на його переконання, п’ятий президент Петро Порошенко.

Зверніть увагу! ДБР спростувало розслідування щодо Портнова і Богдана, про яке заявляла Чорновол

Натомість Горбатюк тоді зауважив, що справді розглядали Андрія Богдана як імовірного фігуранта справи про вплив на суддів. Втім, керівництво відомства увесь час блокувало розслідування.

Є дійсно справа, у якій було ухвалено судові рішення, які не могли насправді бути прийняті ні за яких умов. Вони на Україну поклали 3,2 мільярда гривень боргу та виплату 32 мільйонів гривень Російській Федерації,

– підкреслював він.