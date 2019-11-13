Чи фігурує голова ОП Андрій Богдан у кримінальних провадженнях: відповідь ГПУ

Це "таємниця слідства" – так Генеральна прокуратура відповіла на запит журналістів щодо того, фігурує керівник Офісу Президента Андрій Богдан у якихось кримінальних провадженнях.

Про те, чи фігурує Андрій Богдан в якихось справах (і якщо фігурує – то в якому статусі), у Генпрокуратури запитали "Українські новини".

Тим часом Баканов розповів про стосунки з Богданом: Ніякої бійки не було

У ГПУ повідомили: запитувана інформація стосується персональних даних людини, яка дозволу на оприлюднення таких даних не давала.

Ще ж і надто – така інформація "належить до відомостей досудового розслідування і становить таємницю слідства".

Чи можуть дійсно бути провадження щодо Богдана?

У серпні 2019 року київський міський голова Віталій Кличко звернувся до НАБУ через заяву керівника Андрія Богдана: той казав, що йому пропонували хабар від імені мера Києва. Кличко наполягав, що такі висловлювання Богдана треба перевірити слідчим.

У жовтні 2019 Державне бюро розслідувань заявило, що не реєструвало кримінальне провадження щодо замаху на розтрату понад 3 мільярдів із бюджету у 2012 та 2013 роках (екснардепка Чорновол заявляла про слід Андрія Богдана та Андрія Портнова у цій справі).

У листопаді 2019 стало відомо, що керівник Офісу Президента Андрій Богдан фігурував у справі (сьогодні він тут проходить начебто як свідок) щодо розкрадання коштів держбюджету на користь Міністерства оборони Росії.

Зауважимо, 7 листопада колишня народна депутатка Тетяна Чорновол подала заяву до СБУ про скоєння злочину (державної зради) головою Офісу Президента Андрієм Богданом. У спецслужбі повідомили, що перевірять заяву в належному порядку.