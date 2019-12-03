Замість Труби очолити ДБР може Трепак, – ЗМІ

Новим керівником Державного бюро розслідувань може стати заступник генерального прокурора Віктор Трепак.

Кілька тижнів тому на посаду директора ДБР була погоджена кандидатура одного з нинішніх заступників Руслана Рябошапки Віктора Трепака. Про це йдеться у статті "Української правди".

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Вранці народні депутати проголосували за законопроєкт №2116 про внесення правок до закону про Державне бюро розслідувань у другому читанні та в цілому. Вони дозволять продовжити розслідування справ Майдану. Окрім того, закон передбачає перезапуск Державного бюро розслідувань та звільнення усього керівництва органу.

Зауважимо, що упродовж 15 днів президент має або ветувати, або підписати новий закон про ДБР.

Через 5 діб після звільнення Романа Труби для ДБР мають знайти тимчасового керівника, а за 4 місяці – повноцінну заміну.

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Що відомо про Віктора Трепака

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Віктора Трепака своїм заступником 8 жовтня 2019 року.

З 2015 по 2016 роки Трепак обіймав посаду першого заступника голови СБУ – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Віктор Трепак став відомим широкому загалу завдяки двом подіям:

гучне звільнення – з публічним обвинуваченням тодішнього генерального прокурора Віктора Шокіна у блокуванні боротьби з корупцією;

після звільнення з СБУ Трепак передав детективам НАБУ документи щодо так званої "чорної бухгалтерії" "Партії регіонів".

Повну біографію Віктора Трепака – читайте у нашому матеріалі.