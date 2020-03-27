Венедиктова устранила Трепака от резонансных дел: он подал в отставку

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова устранила своего заместителя Виктора Трепака от всех резонансных дел, расследованием которых он занимался. В частности, речь идет и о деле Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает адвокат Маси Найем, а также источники "Украинской правды".

Рекомендуем ознакомиться Виктор Трепак: что о нем известно

По предварительной информации, Трепака лишили руководства департаментом, который присматривал за делами СБУ.

После этого заместитель генпрокурора написал заявление на увольнение. В то же время Венедиктова еще не подписала заявление.

Что известно о Викторе Трепаке и чем он занимался

С 2015 по 2016 годы занимал должность первого заместителя председателя СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

Виктора Трепака известным сделали два события:

громкое увольнение – с публичным обвинением тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина в блокировании борьбы с коррупцией;

после увольнения из СБУ Трепак передал детективам НАБУ документы по так называемой "черной бухгалтерии" когда провластной Партии регионов.

В переданных документах описывались выплаты на общую сумму около 2 миллиардов долларов. В документах встречаются фамилии, которые полностью совпадают с фамилиями бывшего министра и народного депутата Сивковича, экс-министра юстиции Лукаш, экс-министра иностранных дел Кожара, председателя ЦИК Охендовского, бывших и нынешних народных депутатов Украины.

Трепак также участвовал в задержании "судьи-колядника", экс-главы Львовского апелляционного административного суда Игоря Зварича в 2008 году.

Одним из самых громких дел, которыми занимался Трепак, безусловно, было убийство Екатерины Гандзюк. Заместитель генпрокурора принимал активное участие в спецоперации по выявлению и задержанию подозреваемого в нападении на херсонскую активистку – Алексея Левина.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?

31 июля 2018 года неизвестные напали на общественную активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Ее облили серной кислотой. Женщина получила 30% ожогов тела и попала в больницу. Медики несколько месяцев спасали Гандзюк, провели ряд операций, однако 4 ноября 2018 года активистка умерла в больнице.