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      Венедиктова устранила Трепака от резонансных дел: он подал в отставку

      - Читати новину українською
      Віктор Трепак / zn.ua

      Генеральный прокурор Ирина Венедиктова устранила своего заместителя Виктора Трепака от всех резонансных дел, расследованием которых он занимался. В частности, речь идет и о деле Екатерины Гандзюк.

      Об этом сообщает адвокат Маси Найем, а также источники "Украинской правды".

      Рекомендуем ознакомиться Виктор Трепак: что о нем известно

      По предварительной информации, Трепака лишили руководства департаментом, который присматривал за делами СБУ.

      После этого заместитель генпрокурора написал заявление на увольнение. В то же время Венедиктова еще не подписала заявление.

      Что известно о Викторе Трепаке и чем он занимался

      • С 2015 по 2016 годы занимал должность первого заместителя председателя СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

      Виктора Трепака известным сделали два события:

      • громкое увольнение – с публичным обвинением тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина в блокировании борьбы с коррупцией;
      • после увольнения из СБУ Трепак передал детективам НАБУ документы по так называемой "черной бухгалтерии" когда провластной Партии регионов.

      В переданных документах описывались выплаты на общую сумму около 2 миллиардов долларов. В документах встречаются фамилии, которые полностью совпадают с фамилиями бывшего министра и народного депутата Сивковича, экс-министра юстиции Лукаш, экс-министра иностранных дел Кожара, председателя ЦИК Охендовского, бывших и нынешних народных депутатов Украины.

      • Трепак также участвовал в задержании "судьи-колядника", экс-главы Львовского апелляционного административного суда Игоря Зварича в 2008 году.
      • Одним из самых громких дел, которыми занимался Трепак, безусловно, было убийство Екатерины Гандзюк. Заместитель генпрокурора принимал активное участие в спецоперации по выявлению и задержанию подозреваемого в нападении на херсонскую активистку – Алексея Левина.

      Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк?
      31 июля 2018 года неизвестные напали на общественную активистку и советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк. Ее облили серной кислотой. Женщина получила 30% ожогов тела и попала в больницу. Медики несколько месяцев спасали Гандзюк, провели ряд операций, однако 4 ноября 2018 года активистка умерла в больнице.

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Дело Екатерины Гандзюк Офис генпрокурора Ирина Венедиктова Виктор Трепак Новости политики
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