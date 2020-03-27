Трепак каже, що його усунули від справи Гандзюк, коли слідство вийшло на фініш

Заступника генерального прокурора Віктора Трепака усунули від резонансних кримінальних справ, тож він пішов у відставку. Сам прокурор розповів, що до усунення його з поста, слідство саме вийшло на фінішну пряму у справі про вбивство Катерини Гандзюк.

Про таке "своєчасне" відсторонення від резонансних кримінальних справ сам Віктор Трепак розповів у коментарі "Дзеркалу тижня".

До слова Венедіктова усунула Трепака від резонансних справ: він подав у відставку

Справа Гандзюк – дуже непроста. Ми максимально наблизилися до її повного розкриття і встановлення замовників. Та є певне відчуття, що справжній результат окремих осіб не цікавить,

– заявив заступник генпрокурора.

Що відомо про усунення Віктора Трепака

Нова очільниця Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова відсторонила свого заступника від резонансних справ. Його позбавили керівництва департаментом, що здійснював нагляд за справами СБУ.

Після цього сам Трепак написав заяву про звільнення, але Венедіктова її поки не підписувала.

Згодом вона пояснила, що це все відбулося лише у межах "нового розподілу обов'язків", а група прокурорів у цій справі залишилася тією ж самою.