Венедіктова пояснила відсторонення Трепака

Новопризначена генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що відставка Трепака – це виключно його рішення. Зауважимо, що днями Венедіктова усунула Трепака від усіх резонансних справ, розслідуванням яких він займався. Після цього він написав заяву на звільнення.

Трепака від усіх резонансних справ, зокрема й від справи Катерини Гандзюк. Однак відставка Трепака була суто його рішенням, написала Венедіктова у фейсбуці.

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Вона додала, що за новим розподілом обов'язків департамент нагляду за спеціальними органами правопорядку переходить під керівництво Олексія Симоненка.

За Віктором Трепаком залишаються ті важливі справи, які він проводив. Про що ми з ним проговорили сьогодні вранці. І це його рішення, якщо він вирішить відійти. Група прокурорів у справі залишається та ж сама,

– наголосила генпрокурорка.

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