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      Венедіктова пояснила відсторонення Трепака

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      Венедіктова про відсторонення Трепака / Фейсбук Ірини Венедіктової

      Новопризначена генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що відставка Трепака – це виключно його рішення. Зауважимо, що днями Венедіктова усунула Трепака від усіх резонансних справ, розслідуванням яких він займався. Після цього він написав заяву на звільнення.

      Трепака від усіх резонансних справ, зокрема й від справи Катерини Гандзюк. Однак відставка Трепака була суто його рішенням, написала Венедіктова у фейсбуці.

      Зверніть увагу Біографія Ірини Венедіктової, яка стала генпрокурором

      Вона додала, що за новим розподілом обов'язків департамент нагляду за спеціальними органами правопорядку переходить під керівництво Олексія Симоненка.

      За Віктором Трепаком залишаються ті важливі справи, які він проводив. Про що ми з ним проговорили сьогодні вранці. І це його рішення, якщо він вирішить відійти. Група прокурорів у справі залишається та ж сама,
      – наголосила генпрокурорка.

      Що варто знати про Віктора Трепака: головне

      • З 2015 по 2016 роки обіймав посаду першого заступника голови СБУ – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. А після звільнення з СБУ Трепак передав детективам НАБУ документи щодо так званої "чорної бухгалтерії" колись провладної Партії регіонів.
      • Трепак також брав участь у затриманні "судді-колядника", ексглави Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича у 2008 році.
      • Однією із найгучніших справ, якими займався Трепак, безумовно, було вбивство Катерини Гандзюк. Заступник генпрокурора брав активну участь у спецоперації щодо виявлення і затримання підозрюваного у нападі на херсонську активістку – Олексія Левіна.
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Новини політики Офіс генпрокурора Віктор Трепак СБУ Вбивство Справа Катерини Гандзюк Розслідування Ірина Венедіктова
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