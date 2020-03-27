Венедиктова объяснила отстранение Трепака

Новоназначенный генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что отставка Трепака – это исключительно его решение. Заметим, что на днях Венедиктова устранила Трепака от всех резонансных дел, расследованием которых он занимался. После этого он написал заявление на увольнение.

Трепака отстранили от всех резонансных дел, в частности и от дела Екатерины Гандзюк. Однако отставка Трепака была сугубо его решением, Венедиктова написала в фейсбуке.

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Она добавила, что по новому распределению обязанностей, департамент надзора за специальными органами правопорядка переходит под руководство Алексея Симоненко.

За Виктором Трепаком остаются те важные дела, которые он проводил. О чем мы с ним проговорили сегодня утром. И это его решение, если он решит отойти. Группа прокуроров по делу остается той же самой,

– подчеркнула генпрокур.

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