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      Венедиктова объяснила отстранение Трепака

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      Венедиктова об отстранении Трепака / Фейсбук Ирины Венедиктовой

      Новоназначенный генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что отставка Трепака – это исключительно его решение. Заметим, что на днях Венедиктова устранила Трепака от всех резонансных дел, расследованием которых он занимался. После этого он написал заявление на увольнение.

      Трепака отстранили от всех резонансных дел, в частности и от дела Екатерины Гандзюк. Однако отставка Трепака была сугубо его решением, Венедиктова написала в фейсбуке.

      Обратите внимание Биография Ирины Венедиктовой, которая стала генпрокурором

      Она добавила, что по новому распределению обязанностей, департамент надзора за специальными органами правопорядка переходит под руководство Алексея Симоненко.

      За Виктором Трепаком остаются те важные дела, которые он проводил. О чем мы с ним проговорили сегодня утром. И это его решение, если он решит отойти. Группа прокуроров по делу остается той же самой,
      – подчеркнула генпрокур.

      Что стоит знать о Викторе Трепаке: главное

      • С 2015 по 2016 годы занимал должность первого заместителя председателя СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. А после увольнения из СБУ Трепак передал детективам НАБУ документы по так называемой "черной бухгалтерии" некогда провластной Партии регионов.
      • Трепак также участвовал в задержании "судьи-колядника", эксглавы Львовского апелляционного административного суда Игоря Зварича в 2008 году.
      • Одним из самых громких дел, которыми занимался Трепак, безусловно, было убийство Екатерины Гандзюк. Заместитель генпрокурора принимал активное участие в спецоперации по выявлению и задержанию подозреваемого в нападении на херсонскую активистку – Алексея Левина.
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Виктор Трепак СБУ Убийство Дело Екатерины Гандзюк Расследования Офис генпрокурора Ирина Венедиктова Новости политики
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