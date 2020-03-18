Призначення Венедіктової розкритикували в ЄС: суперечать основним обіцянкам президента

Співголова парламентської асамблеї Euronest Ребекка Гармс розкритикувала кадрову політику президента Володимира Зеленського. Зокрема, за словами Гармс, призначення Ірини Венедіктової генпрокурором суперечить обіцянкам президента продовжити демократичні реформи.

Перестановки, які зробив Володимир Зеленський в Офісі генпрокурора та в уряді, не відповідають його обіцянкам боротись з корупцією та проводити демократичні зміни в країні. Про це колишня депутатка Європарламенту написала у твіттері.

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Нові призначення після нещодавньої зміни уряду суперечать основним обіцянкам президента України. Його вибір не є сигналом для нової ери гідності, для єдності, а також для подальшої боротьби з корупцією,

– повідомила Гармс.

The new apointments to after recent reshuffle of government are in conflict with major promises of Ukrainian President. His choice is not a signal for a new era of dignity, not for unity and also not for consequent fight against corruption. #Ukraine https://t.co/MWfelrD60c — Rebecca Harms (@RebHarms) March 17, 2020

За призначення Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора 17 березня проголосували 269 народних депутатів. Проти були парламентарі "Голосу" та "Європейської солідарності". В Офісі генпрокурора Венедіктова замінила Руслана Рябошапку.

Хто така Ірина ВенедіктоваІрина Венедіктова – українська юристка, доктор юридичних наук. У липні 2019 року стала народним депутатом від "Слуги народу". З грудня 2019 року тимчасово виконувала обов'язки директора Державного бюро розслідувань. На цій посаді Венедіктова замінила Романа Трубу, якого президент відправив у відставку.