20:30
18 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Призначення Венедіктової розкритикували в ЄС: суперечать основним обіцянкам президента

      - Читать новость на русском
      Гармс розкритикувала кадрову політику Зеленського / 112. International

      Співголова парламентської асамблеї Euronest Ребекка Гармс розкритикувала кадрову політику президента Володимира Зеленського. Зокрема, за словами Гармс, призначення Ірини Венедіктової генпрокурором суперечить обіцянкам президента продовжити демократичні реформи.

      Перестановки, які зробив Володимир Зеленський в Офісі генпрокурора та в уряді, не відповідають його обіцянкам боротись з корупцією та проводити демократичні зміни в країні. Про це колишня депутатка Європарламенту написала у твіттері.

      До теми Хто "пристроїв" Венедіктову та як працюватиме прокуратура, – пояснення експертів

      Нові призначення після нещодавньої зміни уряду суперечать основним обіцянкам президента України. Його вибір не є сигналом для нової ери гідності, для єдності, а також для подальшої боротьби з корупцією,
      – повідомила Гармс.

      За призначення Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора 17 березня проголосували 269 народних депутатів. Проти були парламентарі "Голосу" та "Європейської солідарності". В Офісі генпрокурора Венедіктова замінила Руслана Рябошапку.

      Хто така Ірина ВенедіктоваІрина Венедіктова – українська юристка, доктор юридичних наук. У липні 2019 року стала народним депутатом від "Слуги народу". З грудня 2019 року тимчасово виконувала обов'язки директора Державного бюро розслідувань. На цій посаді Венедіктова замінила Романа Трубу, якого президент відправив у відставку.

      Все про коронавірус: 12 корисних статей
      сьогодні
      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Реформи Європа Євросоюз Володимир Зеленський Новини політики Офіс генпрокурора Ірина Венедіктова Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:16 Як поводити себе вдома і на роботі під час карантину, щоб не захворіти на коронавірус
      Анастасія Кушпіт
      сьогодні , 18:01 Карантин в Україні: як працює "Нова пошта"
      Ярослав Голобородько
      сьогодні , 10:30 Azure Stack with Kyivstar: переваги хмарної платформи для українського бізнесу
      17 березня , 15:57 Перші кроки в покері: як знайти власну "коронку" й заробити
      сьогодні , 10:25 Дезінфекція квартири від вірусів: дієві поради
      Ростислав Струтинський
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук