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      Назначение Венедиктовой раскритиковали в ЕС: противоречат основным обещаниям президента

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      Сопредседатель парламентской ассамблеи Euronest Ребекка Хармс раскритиковала кадровую политику президента Владимира Зеленского. В частности, по словам Хармс, назначение Ирины Венедиктовой генпрокурором противоречит обещаниям президента продолжить демократические реформы.

      Перестановки, которые сделал Владимир Зеленский в Офисе генпрокурора и в правительстве, не соответствуют его обещаниям бороться с коррупцией и проводить демократические изменения в стране. Об этом бывшая депутат Европарламента написала в твиттере.

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      Новые назначения после недавней смены правительства противоречат основным обещаниям президента Украины. Его выбор не является сигналом для новой эры достоинства, для единства, а также для дальнейшей борьбы с коррупцией,
      – сообщила Хармс.

      За назначение Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора 17 марта проголосовали 269 народных депутатов. Против были парламентарии "Голоса" и "Европейской солидарности". В Офисе генпрокурора Венедиктова заменила Руслана Рябошапку.

      Кто такая Ирина Венедиктова
      Ирина Венедиктова – украинский юрист, доктор юридических наук. В июле 2019 года стала народным депутатом от "Слуги народа". С декабря 2019 года временно исполняла обязанности директора Государственного бюро расследований. На этом посту Венедиктова заменила Романа Трубу, которого президент отправил в отставку.

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      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Реформы Европа Евросоюз Владимир Зеленский Новости политики Офис генпрокурора Ирина Венедиктова Новости Украины
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