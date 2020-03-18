Назначение Венедиктовой раскритиковали в ЕС: противоречат основным обещаниям президента

Сопредседатель парламентской ассамблеи Euronest Ребекка Хармс раскритиковала кадровую политику президента Владимира Зеленского. В частности, по словам Хармс, назначение Ирины Венедиктовой генпрокурором противоречит обещаниям президента продолжить демократические реформы.

Перестановки, которые сделал Владимир Зеленский в Офисе генпрокурора и в правительстве, не соответствуют его обещаниям бороться с коррупцией и проводить демократические изменения в стране. Об этом бывшая депутат Европарламента написала в твиттере.

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Новые назначения после недавней смены правительства противоречат основным обещаниям президента Украины. Его выбор не является сигналом для новой эры достоинства, для единства, а также для дальнейшей борьбы с коррупцией,

– сообщила Хармс.

The new apointments to after recent reshuffle of government are in conflict with major promises of Ukrainian President. His choice is not a signal for a new era of dignity, not for unity and also not for consequent fight against corruption. #Ukraine https://t.co/MWfelrD60c — Rebecca Harms (@RebHarms) March 17, 2020

За назначение Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора 17 марта проголосовали 269 народных депутатов. Против были парламентарии "Голоса" и "Европейской солидарности". В Офисе генпрокурора Венедиктова заменила Руслана Рябошапку.

Кто такая Ирина Венедиктова

Ирина Венедиктова – украинский юрист, доктор юридических наук. В июле 2019 года стала народным депутатом от "Слуги народа". С декабря 2019 года временно исполняла обязанности директора Государственного бюро расследований. На этом посту Венедиктова заменила Романа Трубу, которого президент отправил в отставку.