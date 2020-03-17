Кто "пристроил" Венедиктову и как будет работать прокуратура, – объяснение экспертов

"Посадит" ли Порошенко новая руководительница Офиса генпрокурора. Кто посоветовал Зеленскому кандидатуру Венедиктовой и как юристы оценивают ее профессионализм. Об этом читайте в статье на сайте 24 канала.

Стремительная политическая карьера Ирины Венедиктовой началась со знакомства с Владимиром Зеленским. Ее называли его советницей по юридическим и судебным реформам. Впоследствии Венедиктова была избрана народным депутатом от "Слуги народа". К слову, она шла на выборы под третьим номером в списке этой партии.

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17 марта 2020 года Венедиктова стала генеральным прокурором Украины, а до этого успела поработать и.о. директора ГБР.

Говорят, что после увольнения Руслана Рябошапки, президент рассматривал несколько вариантов кем его заменить. Однако именно Ирину Венедиктову посоветовал президенту председатель его Офиса, считает политолог Тарас Семенюк.

Венедиктова выходит из определенного политического круга, ее называют человеком Андрея Ермака,

– отметил в комментарии для сайта 24 канала Тарас Семенюк.

В Украине продолжают назначать генпрокуроров не только через профессиональные и моральные качества кандидата, но и через определенные политические взгляды и его преданность Офису президента, убежден политолог. Семенюк подчеркнул, что такая фигура не может быть полностью независимой.



Тарас Семенюк / фото с его страницы в Facebook

В свою очередь эксперт Украинского института будущего по вопросам реформирования правоохранительных органов и судебной ветви власти Андрей Помазанов отметил, что Венедиктова будет лучшим генеральным прокурором, чем ее предшественники – Юрий Луценко и Руслан Рябошапка.

В отличие от Юрия Луценко, у нее есть образование. Венедиктова дипломированный юрист и имеет опыт работы. Рябошапка же не смог сдвинуть с места резонансные дела, в том числе касающиеся Майдана,

– заявил Помазанов.

По мнению эксперта, новая руководительница Офиса генпрокурора желает продемонстрировать другое качество работы.



Андрей Помазанов / фото с его страницы в Facebook

Правда, в какую сторону пойдет расследование дел Майдана, неизвестно. Политолог Тарас Семенюк считает, что Венедиктова будет заниматься просмотром амнистии активистов Майдана. Об этом заявляла и сама Венедиктова.

Ревизия дел Майдана может в очередной раз расколоть общество. Амнистию нельзя просматривать, эту страницу мы уже перевернули,

– отметил политолог.

Также он добавил, что политические партии будут использовать тему реванша антимайдана и еще больше разделять общество на две противоположные части.

К слову, Венедиктова возглавляла ГБР недолго и успела запомниться скандалом из-за назначения своим заместителем Александра Бабикова, которого назвали экс-адвокатом Виктора Януковича. Однако сам Бабиков это отрицает.

Что будет с реформой прокуратуры?

Те, кто был уволен за профнепригодность в результате переаттестации, теперь сможет вернуться к работе в прокуратуре. Такое мнение высказала в комментарии сайта 24 канала эксперт Татьяна Хутор, которая является председателем аналитического центра "Институт законодательных идей". Мы спросили у нее, что вообще будет с реформой прокуратуры.

Реформу останавливать не собираются, по крайней мере, пока нет никаких оснований так думать, заверила Татьяна Хутор. Но Ирина Венедиктова уже озвучила, что проведет аудит деятельности ее предшественника.

Будут просматривать отдельные решения в отношении работников, которых уволили при Рябошапке, они могут вернуться на работу при Венедиктовой. Речь идет о тех, кто оспаривал свое увольнение. Это люди, которые не прошли аттестацию,

– рассказала Татьяна Хутор.

Противоположного мнения Андрей Помазанов. Он заявил, что при Рябошапке из прокуратуры было уволено много достойных людей, которые не имели отношения к коррупции.



Татьяна Хутор / фото с ее страницы в Facebook

Напомним, что после переаттестации работников Офиса генерального прокурора 40% были уволены. Эти работники не отвечали в основном такому критерию как компетентность.

Конечно, речь не идет о том, что сейчас вернутся все, включая тех, которые имеют негативный шлейф. Но те дела с переаттестации, где выводы комиссии были недостаточно обоснованы, могут пересматриваться,

– отметила Татьяна Хутор.

Посадят ли теперь Петра Порошенко?

Накануне увольнения Руслана Рябошапки, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обвинял не только бывшего генпрокурора, но и всю его команду в отказе подписывать подозрение Петру Порошенко. Очевидно, что 13 уголовных производств в отношении пятого президента Украины больше всего интересуют правящую коалицию.



Что известно о делах, в которых фигурирует Порошенко / Инфографика 24 канала

В комментарии для сайта 24 канала Тарас Семенюк отметил, что теперь, когда был изменен генеральный прокурор, над головой Петра Порошенко действительно облака сгущаются, но это дело эксперт считает политическим.

Общество не вникает в саму суть дел, выводы людей носят эмоциональную составляющую. Безусловно, если есть неоспоримые факты, что Петр Порошенко виновен в каком-то преступлении, он должен за это ответить. Однако недопустимо бросать человека за решетку без оснований. Если это произойдет, можно будет говорить о том, что эти дела продвигали ради политической вендетты,

– отметил Семенюк.

Политолог добавил, что преследование Порошенко прибавит и ему политических баллов.

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Впрочем, эксперты разделяют одну мысль, что от новой руководительницы Офиса генпрокурора будут требовать очень быстрых результатов. Однако Тарас Семенюк предполагает, что она будет занимать эту должность, пока будет на своем посту Андрей Ермак.