Хто "пристроїв" Венедіктову та як працюватиме прокуратура, – пояснення експертів

Чи "посадить" Порошенка нова очільниця Офісу генпрокурора. Хто порадив Зеленському кандидатуру Венедіктової та як юристи оцінюють її професіоналізм. Про це читайте у статті на сайті 24 каналу.

Стрімка політична кар’єра Ірини Венедіктової розпочалася зі знайомства з Володимиром Зеленським. Її називали його радницею із юридичних та судових реформ. Згодом Венедіктову було обрано народною депутаткою від "Слуги народу". До слова, вона йшла на вибори під третім номером у списку цієї партії.

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17 березня 2020 року Венедіктова стала генеральним прокурором України, а до цього встигла попрацювати в.о. директора ДБР.

Кажуть, що після звільнення Руслана Рябошапки, президент розглядав декілька варіантів ким його замінити. Проте саме Ірину Венедіктову порадив президенту голова його Офісу, вважає політолог Тарас Семенюк.

Венедіктова виходить з певного політичного кола, її називають людиною Андрія Єрмака,

– зазначив у коментарі для сайту 24 каналу Тарас Семенюк.

В Україні продовжують призначати генпрокурорів не тільки через професійні та моральні якості кандидата, а й через певні політичні погляди і його відданість Офісу президента, переконаний політолог. Семенюк підкреслив, що така фігура не може бути на сто відсотків незалежною.

Тарас Семенюк / фото з його сторінки у Facebook

Своєю чергою, експерт Українського інституту майбутнього з питань реформування правоохоронних органів та судової гілки влади Андрій Помазанов зазначив, що Венедіктова буде кращим генеральним прокурором, ніж її попередники – Юрій Луценко та Руслан Рябошапка.

На відміну від Юрія Луценка, у неї є освіта. Венедіктова дипломований юрист та має досвід роботи. Рябошапка ж не зміг зрушити з місця резонансні справи, зокрема й ті, що стосуються Майдану,

– заявив Помазанов.

За думкою експерта, нова очільниця Офісу генпрокурора має бажання продемонструвати іншу якість роботи.

Андрій Помазанов / фото з його сторінки у Facebook

Щоправда у яку сторону піде розслідування справ Майдану, невідомо. Політолог Тарас Семенюк вважає, що Венедіктова буде займатися переглядом амністії активістів Майдану. Про це заявляла й сама Венедіктова.

Ревізія справ Майдану може у черговий раз розколоти суспільство. Амністію не можна переглядати, цю сторінку ми вже перегорнули,

– зазначив політолог.

Також він додав, що політичні партії будуть використовувати тему реваншу антимайдану й ще більше розділяти суспільство на дві протилежні частини.

До слова, Венедіктова очолювала ДБР не довго й встигла запам’ятатися скандалом через призначення своїм заступником Олександра Бабікова, якого назвали ексадвокатом Віктора Януковича. Проте сам Бабіков це заперечує.

Що буде з реформою прокуратури?

Ті, хто був звільнений за профнепридатність у результаті переатестації, тепер зможе повернутися до роботи в прокуратурі. Таку думку висловила у коментарі для сайту 24 каналу експертка Тетяна Хутор, яка є головою аналітичного центру "Інститут законодавчих ідей". Ми запитали в неї, що взагалі буде з реформою прокуратури.

Реформу зупиняти не збираються, принаймні поки немає ніяких підстав так думати, запевнила Тетяна Хутор. Але Ірина Венедіктова вже озвучила, що проведе аудит діяльності її попередника.

Будуть переглядати окремі рішення щодо працівників, яких звільнили при Рябошапці, вони можуть повернутись на роботу при Венедіктовій. Йдеться про тих, хто оскаржував своє звільнення. Це люди, які не пройшли атестацію,

– розповіла Тетяна Хутор.

Протилежну думку має Андрій Помазанов. Він заявив, що при Рябошапці з прокуратури було звільнено багато гідних людей, котрі не мали відношення до корупції.

Тетяна Хутор / фото з її сторінки у Facebook

Тетяна Хутор / фото з її сторінки у Facebook

https://24tv.ua/ryaboshapku_na_ionushasa_yak_zmina_genprokurora_mozhe_vplinuti_na_reformu_yogo_ofisu_n1292694

Нагадаємо, що після переатестації працівників Офісу генерального прокурора 40% було звільнено. Ці працівники не відповідали в основному такому критерію як компетентність.

Звісно не йдеться про те, що зараз повернуться всі, включаючи таких, які мають негативний шлейф. Але ті справи з переатестації, де висновки комісії були недостатньо обґрунтовані, можуть переглядатися,

– зазначила Тетяна Хутор.

Чи посадять тепер Петра Порошенка?

Напередодні звільнення Руслана Рябошапки, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія звинувачував не лише колишнього генпрокурора, а й усю його команду у відмові підписувати підозру Петру Порошенку. Очевидно, що 13 кримінальних проваджень стосовно п’ятого президента України найбільше цікавлять правлячу коаліцію.

Що відомо про справи, в яких фігурує Порошенко / Інфографіка 24 каналу

У коментарі для сайту 24 каналу Тарас Семенюк наголосив, що тепер, коли було змінено генерального прокурора, над головою Петра Порошенка дійсно хмари згущуються, але цю справу експерт вважає політичною.

Суспільство не вникає у саму суть справ, висновки у людей носять емоційну складову. Безумовно, якщо є беззаперечні факти, що Петро Порошенко винний у якомусь злочині, він мусить за це відповісти. Проте не припустимо кидати людину за грати без підстав. Якщо це відбудеться, можна буде говорити про те, що ці справи просували заради політичної вендети,

– зазначив Семенюк.

Політолог додав, що переслідування Порошенка прибавить і йому політичних балів.

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Втім, експерти поділяють одну думку, що від нової очільниці Офісу генпрокурора будуть вимагати дуже швидких результатів. Проте Тарас Семенюк припускає, що вона обійматиме цю посаду, допоки на своїй посаді буде Андрій Єрмак.