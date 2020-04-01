Принципы работы Венедиктовой: скандалы вокруг решений нового генпрокурора

Не успела Ирина Венедиктова возглавить Офис генерального прокурора, как уже несколько раз попала в скандалы. Ее неоднозначные шаги обсуждали еще во времена исполнения обязанностей директора ГБР. Похоже, она эту политику продолжает.

Дело активиста Стерненко

Новоиспеченная глава офиса генпрокурора сразу сказала, что дела будет решать законно и быстро. А общие принципы эффективной работы уже определили – в паре с МВД.

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Прежде всего органы согласовали проведение необходимых следственных и процессуальных действий в ряде резонансных уголовных производств. В частности – относительно убийства Ивана Кузнецова. Такая формулировка изрядно возмутила Сергея Стерненко.

Что известно о деле Стерненко?В 2018 году за свою гражданскую позицию Сергей Стерненко едва не поплатился жизнью – за год на него совершили 3 нападения. Одесского активиста били, рубили, в него стреляли. В мае 2018 года Иван Кузнецов вместе с напарником совершили на него нападение. В результате стычки Кузнецов умер от удара ножом в живот. Дело начала расследовать одесская полиция, но оттуда его забрали в главное управление в Киеве. Впоследствии тогдашний генпрокурор Луценко сообщил, что у следствия есть информация о возможной причастности сотрудников полиции к организации нападения на активиста. Если правоохранители действительно каким-то образом были вовлечены в покушение на Стерненко, то тот может получить больше проблем, чем помощи от полиции. С тех пор дело "футболят" из ведомства.

Теперь Стерненко, как он отмечает, за самооборону хотят вручить подозрение. За убийство – как квалифицировали дело на сайтах ведомств.

Я не против того, чтобы дело было в суде, я только за. Но я против того, чтобы оказывалось политическое давление. Ибо такие заявления – это не расследование, это назначение меня виновным. Без следствия и суда, а потому что Венедиктовой и Авакову так захотелось,

– отметил Стерненко.

Отстранение Трепака

А еще Ирина Венедиктова отстранила своего заместителя Виктора Трепака от дел, расследованием которых занимается СБУ. Среди них и убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк. По словам отца погибшей, за последние месяцы в этом деле были существенные сдвиги.

Справка. 27 марта Трепак написал заявление об отставке, через три дня Венедиктова подписала документ. Сам Трепак отметил, что он сделал это добровольно и по собственному желанию. Он подчеркнул, что заявление не имеет отношения к шагам Венедиктовой относительно отстранения.

Евгения Закревская, адвокат Виктора Гандзюка, убеждена: если сейчас будет новый заместитель, все начнется сначала, будут отрабатываться версии, которые уже отрабатывали.

"У меня теперь вообще нет никакого понимания и уверенности, что дела по Левину и Мангеру будут отправлены в суд. Уже не говоря, что сейчас должна активизироваться работа по другим заказчикам", – отметила она.

Что известно об убийстве Екатерины Гандзюк: смотрите видео

Новый заместитель Венедиктовой

Возмущены ныне и семьи Героев Небесной Сотни. Вместо Виктора Трепака дела Майдана передали Андрею Любовичу – новоиспеченному заместителю генпрокурора, а в прошлом прокурору времен Майдана.

Семьи погибших написали обращение к президенту. Мол, это уже во второй раз Ирина Венедиктова прибегает к таким скандальным назначениям. Ранее в ГБР ее заместителем стал бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков.

Когда на должности ставят людей, у которых явный конфликт интересов, ни к чему хорошему в делах Майдана и других громких делах это не приведет,

– подчеркнул Владимир Бондарчук, сын Героя Небесной Сотни.

Реформа прокуратуры

А еще эксперты обеспокоены судьбой реформы прокуратуры, начатой осенью 2019 года. В связи с карантином переаттестацию прокуроров приостановили. И есть вопрос, продолжит ли ее новоиспеченная генпрокурор.

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Главный эксперт StateWatch Александр Леменов подчеркнул: очень надеется, что у Венедиктовой хватит мужества и ума, чтобы не выполнять политические прихоти своих союзников и политических патронов с Банковой. В Частности – Андрея Ермака.

Ни для кого не секрет, что именно Ермак отстаивал интересы Венедиктовой, чтобы именно ее назначили на должность генерального прокурора,

– пояснил Леменов.

В то же время сама Ирина Венедиктова прокомментировала обвинения в фейсбуке. Она заверила, что это просто враги "зраду разгоняют".

30 марта Венедиктова встретилась с представителями Временной следственной комиссии. Они контролируют расследование нападений на активистов. Там представила своего заместителя Алексея Симоненко, что вошел в группу прокуроров, которые надзирают за расследованием убийства Екатерины Гандзюк.