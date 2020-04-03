Рябошапка: Венедиктова – это был худший выбор Зеленского

Новый генеральный прокурор Ирина Венедиктова уже успела попасть в несколько скандалов: касательно нападений на активиста Сергея Стерненко, расследования дел Майдана и отставки заместителя Виктора Трепака. Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка отметил, что из всех кандидатов Венедиктова - худшее решение Владимира Зеленского.

Генпрокурор помогает обратному движению дел, потому что у нее такое мировозрение. Об этом Рябошапка рассказал в эксклюзивном интервью 24 каналу в программе "Перекрестный допрос".

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Рябошапка убежден, что это мировоззрение Венедиктовв будет пытаться воплощать руками прокуроров, которые собственно работают в Офисе генпрокурора.

Я не хотел бы оценивать ее профессионализм сейчас публично. Но, по моему мнению, это был худший выбор со стороны Зеленского из тех кандидатов, которые были на эту должность,

– подчеркнул Рябошапка.

Он добавил, что на должность еще обсуждалась кандидатура Сергея Ионушаса как заместителя руководителя правоохранительного комитета в парламенте.

"Мне кажется, что этот выбор был бы значительно лучшим, в плане человеческих качеств", – подчеркнул экс-генпрокурор.



Ирина Венедиктова / Фото dbr.gov.ua

По мнению Рябошапки, на такой выбор Зеленского повлиял новый глава ОП Андрей Ермак.

Мне трудно сказать, чем руководствовался президент при этом выборе, возможно новый руководитель Офиса Президента повлиял. И мотивы мне, честно говоря, не понятны, президент мне их не объясняет. У меня не было возможности с президентом на эту тему поговорить,

– сказал Рябошапка.

В какие скандалы попала Венедиктова

Венедиктова заявила, что дела будет решать законно и быстро. А общие принципы эффективной роботы уже определили – в паре с МВД. Органы согласовали проведение необходимых следственных и процессуальных действий в том числе и по убийству Ивана Кузнецова, который вместе с напарником совершил нападение на активиста Сергея Стерненко. Такая формулировка изрядно возмутило последнего. Теперь Стерненко, как он подчеркивает, за самооборону хотят вручить подозрение. За убийство – как квалифицировали дело на сайтах ведомств.



Также Венедиктова отстранила своего заместителя Виктора Трепака от дел, расследованием которых занимается СБУ. Среди них и убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк. По словам отца погибшей, за последние месяцы в этом деле были существенные сдвиги.

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