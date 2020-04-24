Незадекларована нерухомість і бізнес-зв'язки родини, – розслідування "Схем" про Венедіктову

Рідний брат Ірини Венедіктової тривалий час працював у групі компаній "Інвестор", яку заснувала, зокрема, родина очільника МВС Арсена Авакова. Як щойно вона обралась у Раду та очолила комітет з питань правової політики, чоловік Венедіктової пішов на підвищення в органах Нацполіції. Крім того, подружжя у декларації не вказало, яким майном користувалося торік у Києві.

Про це мовиться у розслідуванні журналістів проєкту "Схеми", передає 24 канал. За словами журналістів, усі їхні запитання Венедіктова ігнорує. Хоча вже не один запит було надіслано.

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Що пов’язує родину Венедіктової з бізнесом сім’ї Авакова

Ірина Венедіктова походить з родини юристів. Продовжив сімейну справу й її рідний брат. Він мав ліцензію адвоката та зараз викладає у Києві– на юридичному факультеті Національного університету імені Тараса Шевченка.

Згідно з його біографією, раніше Сергій Венедіктов "понад 8 років працював за сумісництвом керівником юридичного відділу на підприємстві". Але на якому саме – не вказав.



У біографії Сергій Венедіктов зазначає, що отримав навички "працюючи за сумісництвом протягом більше ніж 8 років керівником юридичного відділу на підприємстві"

Журналістам "Схем" вдалося з'ясувати, що брат Венедіктової працював у фірмі, яку зазнували нинішній очільик МВС Арсен Аваков (теж виходжець із Харкова) та його близький соратник і бізнес-партнер – колишній депутат Ігор Котвіцький.

Крім того, з 2008 року по щонайменше 2016 рік Сергій Венедіктов працював в таких компаніях:

"Газоконденсатне родовище "Денисівське",

"Сахалінське",

"Мар’їнське",

"Гравеліт–21".

Ці фірми спеціалізуються на видобутку газу з державних надр. Дві з них уже ліквідовано. Аналіз реєстру юридичних осіб показує, що вони також входять до так званої групи "Інвестор" родини Арсена Авакова та його соратника Ігора Котвіцького. Згідно з даними розслідувачів, "Сахалінське" заснував особисто Котвіцький, а "Денисівське" – товариство "Інвестор-Нафтогаз", власником якої була фірма "Інвестор".

Про те, що брат Венедіктової протягом кількох років працював не пересічним юристом у структурах Авакова та Котвіцького, а був довіреною особою, свідчить і ще один встановлений факт.

Так, у 2015 році Котвіцький особисто виписував довіреність на ім’я Сергія Венедіктова "на ведення справ учасника публічного акціонерного товариства". Термін дії цієї довіреності – з 30 березня до 30 червня 2015 року. Саме в цей період часу відбулися збори акціонерів ПАТ "Інвестор", де Котвіцький володів часткою.



У 2015 році Котвіцький особисто виписував довіреність на ім’я Сергія Венедіктова

Зверніть увагу! "Інвестор" – харківська компанія, біля витоків якої Ігор Котвіцький стояв разом із Арсеном Аваковим. Частка у фірмі раніше була записана на дружину Авакова – Інну, а станом на кінець 2019 року кінцевим бенефіціарним власником майже 44% акцій ПАТ "Інвестор" значиться син міністра Олександр.



Стосунок Венедіктової до компанії Авакова та Котвіцького – "Інвестор"

Цікаво, що у Департаменті комунікацій МВС на запит журналістів щодо вищезазначеної інформації відповіли лаконічно: "Арсен Аваков, за його особистою інформацією, не знайомий з переліченими в запиті особами".

"Схеми" також відправили прохання про коментар Котвіцькому та Венедіктову, але вони спілкуватися з журналістами не захотіли.

Крім того, було надіслано запит на ім’я Ірини Венедіктової – з проханням прокоментувати бізнес-зв’язки свого брата з родиною очільника МВС. Але генпрокурорка залишила його без відповіді.

Зверніть увагу Єрмак радив мені людей на заступників, – Венедіктова

Підвищення по службі чоловіка Венедіктової

Ще один член родини Ірини Венедіктової – її чоловік, Денис Колесник. Він працює у структурі Національної поліції України. А раніше працював на посаді начальника відділу протидії кіберзлочинам у Харківській області.



Денис Колесник

Примітно, що після того, як його дружина потрапила у владу, Колесника перевели до Києва та він пішов на підвищення. Зокрема, в листопаді 2019 року, коли Венедіктова вже працювала у Києві на чолі парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, її чоловік отримав посаду в керівництві кіберполіції всієї України – став заступником начальника цього департаменту Нацполіції. Наприкінці того ж місяця підполковник Колесник отримав звання полковника, мовиться у відповіді на запит, яку отримали "Схеми".



Відпровіль на запит "Схем" щодо посад чоловіка Венедіктової – Дениса Колесника

Щодо вищезазначеної інформації журналісти спробували взяти коментар як самого Колесника, так і в міністра Арсена Авакова. У приймальні Колесника на запит нічого не відповіли, натомість у МВС дали таку відповідь:

Питання призначення на посади у кіберполіції є у компетенції керівника підрозділу та не підлягають узгодженню з міністром внутрішніх справ.

Тако на запитання щодо кар’єрного злету чоловіка Ірини Венедіктової не відповіли й в Офісі генпрокурора.

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Київська нерухомість Ірини Венедіктової

У декларації за 2019 рік Ірина Венедіктова стверджує, що мешкала на Харківщині. Хоча складно уявити, як, працюючи в Києві, вона могла проживати за півтисячі кілометрів від столиці.



Витяг із декларації Ірини Венедіктової

Як так може бути, що люди, які працюють у Києві, пишуть, що вони проживають у Харкові? Це нонсенс. Якщо особа мешкала у місті Києві т а не відобразила нерухомість, якою вона користується, то має починати перевірку НАЗК і встановлювати, чому в декларації є відсутньою нерухомість,

дивується виконавчий директор громадської організації "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик.

Цікаво, що соловік Венедіктової Денис Колесник, який також є держслужбовцем, отримавши роботу в столиці ще восени, вказує в декларації, що в 2019-му мешкав у Харкові.



Виятг із декларації Дениса Колесника

"Це означає, що дуже велика вірогідність того, що як Ірина Венедіктова, так і її чоловік, банально не задекларували об’єкт нерухомого майна, яким вони користувалися, незалежно, на якій це угоді було – чи це право оренди, чи це право користування, чи інше безоплатне право", – підкреслив Сергій Миткалик.

Де саме в Києві Ірина Венедіктова з чоловіком мешкали у 2019 році в Києві, журналістам встановити не вдалось. Але вдалося зафіксувати, де саме в столиці проживає новопризначена генпрокурорка станом на квітень 2020-го.

Так, розслідувачі щоранку протягом майже тижня помічали Венедіктову в самому центрі столиці – на вулиці Круглоуніверситетській. Так, приблизно о 10-й ранку 7 квітня "Схеми" зняли, як кортеж з двох Toyota Camry під'їжджає до будинку – одна з них заїжджає у двір. А за 15 хвилин генпрокурорка Венедіктова в супроводі охоронця вийшла з під'їзду та сіла в авто. Схожі картини журналісти побачили й наступними днями.

Щоранку протягом майже тижня журналісти помічали Ірину Венедіктову в самому центрі столиці – на вулиці Круглоуніверситетській

Також "Схемам" вдалося зафіксувати, як від цього будинку від’їжджав і чоловік Венедіктової на автівці Honda CR-V. Але ця машина є оформленою не на нього самого, а на його 69-річного батька. Її також немає в декларації держслужбовця. На питання журналістів щодо цього Колесник не захотів відповідати, пославшись на те, що поспішає на роботу. У кіберполіції також не відпровили на запит журналістів.

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Машина Колесника біля будинку, де помічали Венедіктову

Журналістам вдалося з'ясувати,що генпрокурока з чоловіком мешкає у будинку, зведеному у стилі сталінського неокласицизму. Налічується тут три десятки просторих квартир. Деякі з них виставили на продаж, їхня вартість – 500 та 750 тисяч доларів. А орендувати квартиру в цьому будинку можна за ціною від 2,5 тисяч доларів у місяць.



Варість квартир у будинку, в якому, імовірно, в Києві мешкає генпрокурор Ірина Венедіктова

Щодо квартири, в якій мешкає подружжя Венедіктова – Колесник, то її оформлено на інших людей, непублічних. Але примітно, що родина ця – також родом із Харкова.

Під час безпосередньої розмови з журналістами Венедіктова всіляко уникала прямих відповідей, наголошуючи, що слід звернутися до її департаменту забезпечення.

А в Офісі генпрокурора відповіли так:

Ваші запити з приводу надання коментарів розглянуто. Інформуємо Вас, що у зв’язку із завантаженістю робочого графіка Генерального прокурора Венедіктової наразі провести інтерв’ю не виявляється можливим. Як тільки виникне така нагода, Вас буде повідомлено про неї додатково.

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