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      Єрмак радив мені людей на заступників, – Венедіктова

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      Венедіктова розповіла про призначення своїх заступників / фото УНІАН

      Головна прокурорка України Ірина Венедіктова розповіла, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак пропонував їй кандидатури людей на посади заступників. Щоправда, за її словами, ці люди їй не підійшли.

      У своїх порадах Андрій Єрмак не наполягав, а про те, що людей нібито рекомендував Коломойський і мови не може йти. Зокрема тому, що з ним Венедіктова не знайома і ніколи не бачилася. Про це Генеральна прокурорка розповіла в інтерв'ю "Українській правді". 

      Раніше Венедіктова заявила, що Стерненку невдовзі вручать підозру

      Дивіться, ну, пан Єрмак мені правда рекомендував людей подивитися на заступників. Я подивилася і, на жаль, вони не підійшли мені,
      – цитує Венедіктову "Українська правда".

      За словами генпрокурорки, з Єрмаком у неї конструктивні робочі стосунки, хоч з ним вона близько не знайома. А щодо справи зі скандальними відео з його братом Денисом, Єрмак лише просив "розібратися об’єктивно і не затягуючи".

      Про своїх заступників, яких ЗМІ пов'язують з Ігорем Коломойським, Венедіктова розповіла, що обрала їх за суто професійними якостями. Зокрема, за її словами, Мустецу їй рекомендували "з прокурорського середовища", а не нардепи з групи Павлюка, як про це пишуть.

      За словами генпрокурорки, зараз Мустеца відповідає за міжнародне співробітництво і представництво в суді, але вона його розглядає на силовий блок – у Нацпол.  Інформація про те, що може бути відновлена військова прокуратура і що Мустеца залучений якраз під цю функцію, не відповідає дійсності.

      Що відомо про Ігоря Мустецу?Народився 23 червня 1980 року у Чернівцях. В органах прокуратури працює з листопада 2002 року.

      Займав посади: помічника прокурора Чернівців, прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства прокуратури Чернівецької області, заступника прокурора Садгірського та Шевченківського районів міста Чернівці.

      З квітня 2014-го до вересня 2016 року – заступник прокурора Чернівецької області. Опісля – перший заступник прокурора Чернівецької області.

      Заступники Венедіктової

      Ірина Венедіктова відсторонила свого заступника Віктора Трепака від справ, розслідуванням яких займається СБУ. Серед них і вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк. За словами батька загиблої, за останні місяці у цій справі були суттєві зрушення.

      27 березня Трепак написав заяву про відставку, через три дні Венедіктова підписала документ. Сам Трепак зазначив, що його є добровільним і за власним бажанням. Він підкреслив, що воно не має стосунку до кроків Венедіктової щодо усунення.

      Замість Віктора Трепака справи Майдану передали Андрію Любовичу – новоспеченому заступнику генпрокурора, а в минулому прокурору часів Майдану. 30 березня Венедіктова представила свого заступника Олексія Симоненка. Обох їх у ЗМІ пов'язують з Ігорем Коломойським. 

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Андрій Єрмак Офіс генпрокурора Офіс Президента Ірина Венедіктова Новини політики
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